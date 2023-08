Możecie już wypłacać pieniądze w Biedronce. Jak to zrobić?

„Płacąc kartą, możesz wypłacić gotówkę” — jak korzystać z nowej usługi Biedronki?

Biedronka ogłosiła dziś, że usługa „Płacąc kartą, możesz wypłacić gotówkę” z kartą Visa pozwala na wypłatę gotówki przy okazji dokonywania zakupów w wybranych placówkach. Jak z tego korzystać? Firma przedstawiła następujące zasady:

z usługi można skorzystać w sklepie, podczas zakupów, za które płatność realizowana jest kartą Visa,

możliwość wypłaty gotówki jest tylko dla transakcji powyżej 1 zł,

w kasie sklepu musi znajdować się odpowiednia ilość gotówki,

płacąc za zakupy kartą Visa, należy poinformować kasjera, o wypłacie pieniędzy – niezależnie od kwoty zakupów,

należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć kartę do terminala lub ją zbliżyć, dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN-em do karty,

minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł,

możliwa wypłata wielokrotności 50 zł ale nie więcej niż 300 zł (tj. 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł i 300 zł),

kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu,

z usługi można skorzystać wielokrotnie danego dnia,

usługa nie jest dostępna w kasach samoobsługowych,

sklep nie pobiera opłaty za usługę, a ewentualne opłaty pobierane są przez bank, który wydał kartę i zostały wskazane w tabeli opłat i prowizji dla danej karty płatniczej.

Dzięki temu, jadąc na zakupy do Biedronki i planując wypłacić gotówkę, nie musimy martwić się już o wizytę w bankomacie. Minusy? Konieczność stania w kolejce do zwykłej kasy (chociaż w tym przypadku jest to jak najbardziej zrozumiałe) i ewentualnie limit wypłaty do 300 zł.

Mimo to nie mam wątpliwości, że wielokrotnie ta możliwość pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Biedronka

Stock Image from Depositphotos