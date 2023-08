PKP Intercity pobija rekord o 300 tysięcy pasażerów!

PKP Intercity nadal cieszy się trwałą popularnością wśród podróżujących, pomimo regularnych zgłoszeń o problemach czy spóźnieniach. Po rekordowo udanych długich weekendach w maju i czerwcu, narodowy przewoźnik może ponownie pochwalić się osiągnięciem najwyższego wyniku w swojej historii.

W czasie długiego sierpniowego weekendu z połączeń PKP Intercity skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 300 tysięcy w porównaniu z poprzednim rokiem. W szczególności, piątek 11 sierpnia okazał się dniem o najwyższej frekwencji, kiedy to do pociągów przewoźnika wsiadło blisko 254 tysiące pasażerów. Przez cały długi weekend, każdego dnia średnio podróżowało ponad 244 tysiące osób korzystających z oferty PKP Intercity.

PKP Intercity - rekord liczby pasażerów w długi weekend sierpień 2023

PKP Intercity zwraca uwagę, że przewiezienie ponad miliona pasażerów nie mogłoby się odbyć bez dodatkowego wsparcia taboru. PKP Intercity w okresie od 11 do 15 sierpnia wzmocniło działanie 147 pociągów poprzez dodatkowe 175 wagonów. Ponadto, na tory wjechały dwa dodatkowe spalinowe zespoły trakcyjne. Zdecydowano się na wydłużenie składów na trasach między największymi aglomeracjami oraz w połączeniach do najpopularniejszych miejsc turystycznych, takich jak Trójmiasto, Olsztyn, Ustka, Kołobrzeg i Świnoujście.

Kolejny długi weekend i kolejny rekord. Nieustannie pracujemy nad tym, by podróże z PKP Intercity były przystępne dla wszystkich Polaków. Ponad milion pasażerów w zaledwie 5 dni to bardzo wysoki wynik i dowód na to, że rola kolei w wakacyjnych podróżach rośnie – Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

W informacji prasowej czytamy, że tak świetne wyniki przewozowe osiągnięte podczas długiego sierpniowego weekendu są potwierdzeniem trwającego trendu, który PKP Intercity kontynuuje od początku roku. W okresie od stycznia do lipca 2023 roku, blisko 38 milionów pasażerów skorzystało z pociągów przewoźnika. Te liczby sugerują, że spółka ma szansę przewieźć nawet ponad 60 milionów osób do końca roku, co byłoby imponującym osiągnięciem.