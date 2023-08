5G tylko dla wybranych? Na pewno nie w T-Mobile!

T-Mobile pokazuje, że technologia 5G może być dostępna dla wszystkich. Jak? Dzięki nowym urządzeniom, które wprowadziło do swojej oferty.

Jeszcze kilka lat temu dostęp do sieci 5G mieli tylko nieliczni, ponieważ po pierwsze zasięg tej sieci obejmował tylko największe miasta w kraju, a po drugie - telefony zdolne obsługiwać tę sieć znajdowały się wyłącznie na półce superflagowców. To samo tyczyło się też drogich abonamentów. Sumarycznie więc, choć Polska od początku była w czołówce krajów adoptujących sieć nowej generacji, niewiele osób miało realną szansę skorzystać z możliwości, jakie daje nowa technologia.

Naprzeciw temu od lat wychodzi T-Mobile. Operator nie tylko oferuje coraz bardziej atrakcyjne abonamenty pozwalające na dostęp do 5G, ale też - dziś obejmuje swoim zasięgiem 5G zdecydowaną większość Polaków. Ostatnio też wprowadził do swojej oferty nowość, pozwalającą jeszcze większej liczbie konsumentów skorzystać z dostępu do sieci piątej generacji.

T Phone 5G, T Phone Pro 5G i T Tablet - nowości już w T-Mobile

Jakiś czas temu T-Mobile wprowadziło do swojej oferty własne smartfony. Teraz pokazuje ich nową generację, w postaci ulepszonego T Phone'a 5G i T Phone'a Pro 5G. Smartfony mogą pochwalić się m.in. procesorem z serii Dimensity 700, potrójnym (a w przypadku Pro - poczwórnym) zestawem aparatów z tyłu, sporą ilością miejsca na dane, którą możemy powiększyć przy użyciu karty microSD i dużymi bateriami.

Oprócz tego do oferty trafił także T Tablet, mogący poszczycić się dużą przekątną ekranu, solidnym procesorem i także dobrą baterią. Wszystkie sprzęty natomiast łączy przystępna cena, mająca zachęcić klientów do skorzystania z zalet sieci nowej generacji. Jak wyglądają nowe urządzenia od T Mobile? O tym przekonacie się w najnowszym filmie na AntywebTV.