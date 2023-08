Kino domowe na najwyższym poziomie. Podpowiadamy, jaki telewizor wybrać!

W dzisiejszych czasach telewizory odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu. To nie tylko źródło informacji, ale także centrum rozrywki, które ma za zadanie dostarczyć nam niezapomnianych wrażeń wizualnych. Dla tych, którzy poszukują perfekcyjnego obrazu, niesamowitej głębi kolorów i zaawansowanych technologii, rynek oferuje szereg modeli telewizorów, które spełnią najwyższe oczekiwania. Można śmiało przyznać, że dla pasjonatów doskonałego obrazu, technologii i komfortowej rozrywki, świat telewizorów 4K to niekończący się ocean możliwości. Jakimi modelami należy się zainteresować?

Źródło: Samsung

Telewizor Samsung QE55Q77B QLED UHD 4K. Luksus i jakość obrazu

Telewizor Samsung QE55Q77B QLED UHD 4K to kwintesencja luksusu i jakości obrazu w jednym. To idealne rozwiązanie dla każdej osoby, która marzy o kinowej jakości i rozrywce wysokiej klasy w zaciszu własnego domu — jeśli tego właśnie oczekujecie, to bez dwóch zdań ten model powinien znaleźć się na Waszej liście. Warto wyróżnić tutaj QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode), czyli zaawansowaną technologię, która wykorzystuje kropki kwantowe do generowania światła. Kropki te absorbują energię i emitują ją w postaci światła o różnych kolorach. Dzięki temu telewizory z technologią QLED osiągają lepszą jakość obrazu, wyższy kontrast oraz żywsze i bardziej realistyczne kolory, co przekłada się na doskonałe doznania podczas oglądania swoich ulubionych filmów i seriali.

Samsung QE55Q77B to jednak nie tylko wyjątkowe wrażenia wizualne, ale również wiele dodatkowych funkcji, które sprawią, że korzystanie w dowolny sposób z TV będzie dużo przyjemniejsze. Mowa między innymi o procesorze AI Quantum 4K, który na bieżąco skaluje wyświetlane treści i pozwala na rozkoszowanie się świetnym obrazem w czasie, gdy procesor w ułamkach sekund go optymalizuje i udoskonala. Do tego koreański gigant zadbał o tryb Komfort dla Oczu, inteligentną kalibrację i upłynnienie obrazu dzięki odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Nie można również zapomnieć o Zaawansowanych Funkcjach Dla Graczy+. Z Funkcją FreeSync Premium Pro nie będzie mowy o rwącej się animacji i szarpaniu obrazu, a Automatyczny Tryb Gry gwarantuje niezauważalne opóźnienia, abyśmy zawsze byli krok przed wszystkimi w rozgrywkach online. Ponadto w udoskonalonym Panelu Gracza możemy momentalnie zmienić ustawienia ekranu, słuchawek i inne parametry — wszystko w taki sposób, aby chwile z padem w dłoni były stuprocentowym relaksem.

Telewizor Samsung QE65Q67B QLED UHD 4K. Nowoczesność i funkcjonalność

Jeśli poszukujecie telewizora, który łączy w sobie nowoczesny design i zaawansowane funkcje, to telewizor Samsung QE65Q67B QLED UHD 4K jest idealnym wyborem. Jego elegancki wygląd i niezwykle wręcz smukła bryła wzbogaci i unowocześni każde wnętrze, a technologia QLED zapewni niesamowite wrażenia wizualne. Rozdzielczość 4K w połączeniu z technologią HDR sprawiają, że oglądane treści nabierają życia. Każdy film, serial czy wydarzenie sportowe stają się bardziej realistyczne dzięki lepszej głębi kolorów i kontrastu. Aby jeszcze bardziej dostosować obraz do swoich preferencji, telewizor ten oferuje różnorodne tryby obrazu, w tym tryb Filmowy, Sportowy czy Gry, zapewniając optymalne ustawienia dla każdej sytuacji.

Model Q67B wyróżnia się również stuprocentowym natężeniem kolorów dzięki wykorzystaniu Technologii Quantum Dot. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć miliard barw nawet wtedy, gdy jasność obrazu ustawiona jest na najwyższym poziomie. QE65Q67B został rownież wyposażony w nowy Smart Hub; najnowsza technologia zoptymalizuje całe menu pod kątem naszych poprzednich wyszukiwań, posortuje w kategorie i wyświetli tak, byś miał je zawsze na wyciągnięcie ręki. Zintegrowane z telewizorem funkcje Smart TV pozwalają na łatwy dostęp do ulubionych treści, aplikacji i serwisów streamingowych. Dzięki temu telewizor staje się centralnym punktem domowej rozrywki, a użytkownicy mogą cieszyć się wygodą i funkcjonalnością w jednym urządzeniu. To klasa i wygoda w jednym.

Telewizor LG OLED65B23LA 4K 100HZ. Perfekcyjne odcienie i emocje w 4K

Telewizor LG OLED65B23LA 4K 100HZ to gwarancja niesamowitych wrażeń wizualnych. Warto w tym modelu wyróżnić technologię OLED, w której każdy piksel emituje własne światło, co oznacza, że telewizor nie potrzebuje podświetlenia typowego dla tradycyjnych technologii LCD. Dzięki temu telewizory OLED osiągają doskonałą jakość obrazu, ponieważ mogą precyzyjnie kontrolować każdy piksel, co przekłada się na głębokie czernie, intensywne kolory oraz wyjątkową ostrość i kontrast. Dzięki temu obraz jest precyzyjny i pełen detali, a tym wszystkim mogą cieszyć się również gracze — telewizor oferuje technologię Dolby Vision Gaming 4K, która zapewnia jeszcze bardziej realistyczny obraz w grach. Obniżony czas reakcji oraz zastosowanie technologii NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium i VRR zapewnią doskonałe wrażenia z gry.

Rozdzielczość 4K oraz wsparcie dla HDR uwydatniają kolory i cienie, tworząc obraz o dynamicznych przejściach tonalnych. Również częstotliwość odświeżania 100 Hz sprawia, że ruch na ekranie jest płynny, co docenią szczególnie fani gier i sportu. Producent podkreśla również fakt zastosowania sztucznej inteligencji — w tym przypadku całe serce telewizora, czyli procesor α7 Gen 5 AI, jest wspierane przez AI. To ona odpowiada za nadanie obrazowi naturalnej głębi oraz spektakularnych, żywych kolorów. Wykorzystując postęp w dziedzinie głębokiego uczenia się, urządzenie uwypukla detale na ekranie, zarówno te na pierwszym planie, jak i w tle. Do tego technologia LG ThinQ, która zawsze poleci coś na podstawie dotychczas podjętych przez ciebie wyborów, czy niezwykłe efekty dźwiękowe dzięki technologiom Dolby Vision IQ i Dolby Atmos.

Telewizor Samsung QE65Q80B QLED UHD 4K. Nienaganna jakość i design

Telewizor Samsung QE65Q80B QLED UHD 4K to model, który wyróżnia się zarówno doskonałością obrazu, jak i prestiżowym designem. Z technologią QLED, obraz nabiera głębokich kolorów i kontrastu, a tryb Ambient Mode pozwala na wykorzystanie ekranu jako elementu dekoracyjnego w pomieszczeniu. Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie wszystkich zaskoczy głębią kolorów i wyrazistością detali. Gęsto skoncentrowane strefy podświetlenia matrycy LED ukazują czystą biel i głęboką czerń, a każda scena dzięki temu jest świetnie wyregulowana.

Częstotliwość odświeżania 120Hz sprawia, że oglądane treści są nie tylko wyraziste, ale także płynne, co szczególnie docenią osoby pasjonujące się grami wideo. Dodatkowo, telewizor ten oferuje także wsparcie dla technologii Dolby Vision, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne wrażenia. Imponujący jest jednak nie tylko obraz, ale również dźwięk — technologia Dolby Atmos i wielokanałowe wbudowane głośniki przenoszą nas w środek akcji filmu i sprawiają wrażenie, jakbyśmy znajdowali się w kinie. Nie zabrakło tutaj również wsparcia sztucznej inteligencji; serem tego telewizora jest procesor AI Quantum 4K.

Telewizor LG 55UQ75003LF 4K 50HZ. Styl i jakość obrazu bez kompromisów

Telewizor LG 55UQ75003LF 4K 50HZ spełnia wszystkie najważniejsze potrzeby klientów w naprawdę rozsądnych pieniądzach. To najtańsza propozycja z tego zestawienia, lecz wcale to nie oznacza, że nie warto poświęcić temu sprzętowi uwagi… a wręcz przeciwnie! Ten model LG to idealne połączenie stylowego designu i wysokiej jakości obrazu. Rozdzielczość 4K zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz, a wsparcie dla technologii HDR podkreśla głębię kolorów i cieni.

Model ten to również doskonały wybór dla osób, które cenią sobie minimalistyczny design. Dyskretna ramka, smukła sylwetka i zgrabne podwójne nóżki, a całość dopełnia klasyczna czerń — w takiej właśnie tonacji jest utrzymana obudowa, która się doskonale sprawdza w każdej aranżacji. Wszystko to sprawia, że telewizor nie przytłacza pomieszczenia swoimi gabarytami ani zbyt wyszukanym designem. Do tego warto wspomnieć o nowinkach technologicznych, takich jak wsparcie sztucznej inteligencji czy asystent głosowy. Technologia ThinQ AI oprócz sterowania głosowego umożliwia nam personalizację treści: po pewnym czasie użytkowania LG 55UQ75003LF poleci nam filmy czy seriale na podstawie wcześniej obejrzanych produkcji. Wisienką na torcie jest technologia HDR10 Pro i wbudowane dodatki dla gamerów!