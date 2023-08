PS4 w 2023 r.? To konsola, o której nie można zapomnieć

Wydawać by się mogło, że jeśli zaczynamy teraz przygodę z konsolami, to trzeba sięgać po najnowsze ich odsłony - PlayStation 5 lub Xbox Series X|S i zapomnieć o przeszłości. Nic bardziej mylnego. Poprzednia generacja wciąż cieszy się sporą popularnością i powstają na nią gry - także te najnowsze. Czy w 2023 r. warto jeszcze sięgać po PlayStation 4?

PlayStation 4 na rynku zadebiutowało w 2013 r. i 10 lat obecności na rynku to setki wysokiej jakości gier, które także w 2023 r. sprawią dużo frajdy - zarówno graczom wymagającym, jak i tym, dla których ma to być forma rozrywki i którzy nie oczekują i nie zależy im na najbardziej “wypasionych” sprzętach na rynku. Ma być wygodnie, przyjemnie i przystępnie cenowo. I to właśnie oferuje PS4, które teraz można kupić w dobrej cenie i z tak bogatym katalogiem gier, że nawet najbardziej wybredni gracze znajdą coś dla siebie - od sportowych hitów, poprzez zapierające dech w piersi tytuły first party i na mniejszych tytułach od twórców indie kończąc. Każdy znajdzie coś dla siebie.

PlayStation 4 w 2023 r. Wciąż jest w co grać!

Jedną z flagowych serii, która towarzyszy graczom od lat jest FIFA od EA Sports. I chyba nie trzeba jej nikomu specjalnie przedstawiać. FIFA 23, która na rynku zadebiutowała w zeszłym roku, jest ostatnią odsłoną FIFA w wykonaniu Electronic Arts. W tym wydaniu, jak każdego roku, tryb Ultimate Team przyciąga do siebie tylu graczy, że studio nie ma większego powodu, żeby cokolwiek w tej mechanice “grzebać”. Bo po co zmieniać coś, co działa wyśmienicie? Nie da się jednak ukryć, że na szczególną uwagę zasługuje tryb kariery. Żegnając się z marką FIFA, EA wprowadziło do FIFA 23 mnóstwo nowości, które widać już na pierwszy rzut oka i które z pewnością pojawią się w nowej grze piłkarskiej studia - EA Sports FC 24. Prowadzenie własnego klubu po najwyższe trofea nie jest jednak łatwym zadaniem, tym bardziej, że kariera zawodników wykracza poza boisko bardziej, niż kiedykolwiek i gracz będzie miał naprawdę dużo do zrobienia, by jego drużyna odnajdywała się na boisku.

Gra PS4 FIFA 23 co prawda nie wykorzystuje technologii wszystkich możliwości oferowanych przez nową generację, jednak tytuł ten ten nadal dostarczy wielu godzin świetnej rozrywki - w szczególności jeśli nie planujecie przesiadać się w najbliższym czasie na nowy sprzęt. Chodzi tu przede wszystkim o technologię HyperMotion2 oferującą nowe animacje, które jeszcze bardziej zacierają granice między grą wideo, a rzeczywistością. Technologia wykorzystuje dwa razy większą bazę motion capture, co pozwala uzyskać jeszcze bardziej realistyczną animację. HyperMotion2 odblokowuje nowe funkcje i wnosi do FIFA 23 ponad 6000 realistycznych animacji, stworzonych na bazie milionów klatek zaawansowanego rejestrowania meczów 11 na 11. Dzięki temu zawodnicy poruszają się naturalnie po całym boisku.

Od FIFA po Gran Turismo. PS4 oferuje naprawdę wiele

A skoro jesteśmy przy grach sportowych, to można poruszyć kwestię innej dyscypliny - wyścigów samochodowych i to takich, które sprawdzą wasze umiejętności posługiwaniem się padem lub kierownicy. Gran Turismo 7 nie bez powodu reklamowane jest hasłem “The Real Driving Simulator”. Seria, która stawia na realizm i doświadczenia znane z prawdziwych torów wyścigowych w nowej odsłonie dostępnej na PS4 i PS5 wymaga nie tylko cierpliwości, ale i nauki tras, pojazdów i mechanik panujących w świecie GT. To nie zwykła “rajdówka” i “samochodówka”, a pełnoprawny symulator jazdy oferujący rozbudowany katalog samochodów licencjonowanych, którymi gracze ścigają się na najważniejszych światowych torach. A wszystko opakowane w świetną oprawę graficzną i muzyczną oraz wyzwania, które pozwolą spędzić z tym tytułem wiele godzin.

Rozważacie Gran Turismo 7? Warto pomyśleć o zwiększeniu intensywności doznań związanych z samą rozgrywką. Kierownice do PlayStation 4 i PlayStation 5 to coś, co z pewnością docenią fani szybkich samochodów. Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt różnych modeli, a jedną z firm cieszących się dużą popularnością jest Thrustmaster. W jej ofercie dostępna jest kierownica T300 RS GT EDITION PC/PS3/PS4. To sprzęt dla graczy posiadający licencję PlayStation i Gran Turismo oferujący m.in. zdejmowaną, realistyczną kierownicę wyścigową o średnicy 28 cm ze wzmocnioną okładziną o gumowej fakturze na całym obwodzie. Na środku kierownicy pojawiło się nawet oficjalne logo GT.

Do tego rozbudowane elementy sterujące: 13 przycisków czynności (w tym 2 na podstawie) i 1 d-pad. Sekwencyjną zmianę biegów ułatwiają dwie duże łopatki (13 cm wysokości) mocowane na kierownicy. Są wykonane w całości z metalu i zawierają bardzo wysokiej klasy przełącznik Tact (o żywotności na poziomie ponad 10 milionów aktywacji). Na urządzeniu obecne są przyciski znane z kontrolerów do PlayStation 4 (PS, SHARE, OPTIONS), dzięki dostęp do nowych funkcji społecznościowych, czy szybkiego przełączania między grą a systemem w dowolnym momencie jest na wyciągnięcie ręki. T300 RS w edycji GT w zestawie posiada zestaw pedałów T3PA GT EDITION składający się z trzech pedałów i metalowego mechanizmu wewnętrznego. W pedałach przyspieszenia i sprzęgła można regulować wysokość i odstępy. Pedał hamulca cechuje się płynnym oporem i zawiera element Conical Rubber Brake Mod.

PlayStation 4. Jeśli nie sport, to co? Przegląd gier

Gry na PS4 to coś, co jest dla gracza najważniejsze. Patrząc na cały katalog dostępnych tytułów, a jest ich - według danych z Wikipedia - 3320, jest w czym wybierać. Trzeba też pamiętać, że baza użytkowników PS4 jest ogromna i wciąż dostrzegają to studia i wydawcy. Gry na poprzednią generację są stale wydawane i to nie tylko od mniejszych twórców. Duże firmy stale wspierają tę konsolę i jeszcze sporo czasu minie zanim wszyscy porzucą PlayStation 4 i skupią całą swoją uwagę na obecnej generacji. Nie wiecie co wybrać? Sprawdźcie ranking gier na PS4 dostępny na stronach sklepu RTV EURO AGD. Z pewnością znajdziecie coś dla siebie, tym bardziej, że na liście dostępne są na prawdę mocne tytuły - z czego większość jest w atrakcyjnych cenach.