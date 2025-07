T-Mobile przestraszył się UOKiKu. Znika irytująca opłata

Wydłużenie Ważności Konta - usługa przechodzi do historii

29 sierpnia w cenniku ofert na kartę w T-Mobile pojawią się istotne zmiany. Pierwszą z nich jest zaprzestanie świadczenia usługi Wydłużenie Ważności Konta. W praktyce chodzi tu o opłatę, którą operator pobierał z konta użytkownika, by to nie straciło ważności. Mogła ona wynosić nawet 3 złote miesięcznie. Jak przyznaje operator sieci T-Mobile, zmiana zaszła w wyniku wątpliwości wyrażonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po wycofaniu usługi ważność konta upłynie z dniem, który wynika z posiadanej oferty. Co lepsze, czas ten wydłuży znaczącemu wydłużeniu.





Nie stracisz numeru nawet przez pół roku

Co dzieje się z numerem telefonu, gdy upływa ważność doładowania? Standardowo przechodzi on w tzw. okres pasywny. Można wówczas odbierać połączenia telefoniczne i wiadomości SMS, jednak dzwonienie i wysyłanie nie jest możliwe. W przypadku ofert na kartę od T-Mobile (również Heyah i tuBiedronka), okres ten trwał 31 (T-Mobile na kartę, Heyah) bądź 30 dni (tuBiedronka). Po zmianie wydłuży się do 186 dni.

Co to oznacza w praktyce? Od momentu, gdy skończy się ważność ostatniego doładowania, numer pozostanie w dyspozycji użytkownika jeszcze przez pół roku. Dopiero po tym czasie zostanie zdezaktywowany, a niedługo później ponownie trafi do sprzedaży.

