Oto oferta, która zniknęła ze strony T-Mobile. Była za dobra?

25 czerwca T-Mobile zaprezentował zupełnie nową ofertę, w zasadzie dla każdej z usług, jakie oferuje. Wszystkie one są dostępne do zamówienia na stronie operatora z wyjątkiem jednej — na domowy internet mobilny bez limitu.

O szczegółach nowej oferty T-Mobile, pisaliśmy Wam już obszernie w podlinkowanym wpisie. Wspominaliśmy też o ofercie na domowy internet mobilny, aczkolwiek próżno jej szukać dziś na stronie T-Mobile.

Dostępna jest podstawowa oferta na internet mobilny (tuż pod światłowodami), ale z limitami:

40 GB w miesiącu za 20 zł,

60 GB w miesiącu za 30 zł,

100 GB w miesiącu za 40 zł,

150 GB w miesiącu za 45 zł.

Brakuje oferty bez limitu danych i prędkości za 80 zł miesięcznie. Zniknęła ona ze strony głównej T-Mobile prawdopodobnie na początku lipca, kiedy to już nie mogłem jej znaleźć.

Nie pojawiła się do dziś, więc zwyczajnie została ukryta. Co ciekawe, w ogólnie nie została ona omówiona na konferencji prasowej 25 marca, gdzie prezentowana była nowa oferta. Może dlatego, iż była za dobra (wcześniej pakiet ten kosztował 155 zł miesięcznie), a może po to, by klienci skupili się tylko na ofercie na:

abonament komórkowy,

abonament komórkowy + światłowody,

światłowody + telewizja,

abonament komórkowy + światłowody + telewizja.

Oferta na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości ukryta została na stronie, ale nie w internecie. Znaleźliśmy ją pod linkiem bezpośrednim do niej.

Dołączony jest do niej regulamin z 25 czerwca, więc spokojnie możecie zamawiać ten pakiet.

Internet bez limitu z routerem 5G w T-Mobile

Jest tu pewien warunek zamówienia tej oferty, musicie dobrać do niego urządzenie, a więc router WiFi.

Nie jest to jednak zbyt duży wydatek, na start zapłacicie za router z obsługą 5G zaledwie 149 zł. Później zostaną już tylko miesięczne opłaty za sam internet - 80 zł.

Internet domowy bez limitu danych i prędkości dotyczy mobilnego Internetu w zasięgu sieci Operatora w „Strefie domowej” i oznacza, że nie ma ograniczenia co do objętości danych ani szacunkowej prędkości maksymalnej przez cały czas obowiązywania umowy.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej ofercie? Internet bez limitu danych i prędkości dostępny jest tylko w jednej lokalizacji, którą musicie zdefiniować przy podpisywaniu umowy. Poza tą strefą internet zwalnia do 512 kb/s. Aczkolwiek w trakcie umowy możecie bezpłatnie trzy razy zmienić tę lokalizację strefy domowej.

W przypadku, gdy macie już abonament komórkowy w T-Mobile, skorzystacie z tego pakietu w cenie 60 zł miesięcznie.

Inne oferty na domowy internet bez limitu danych i prędkości

Trzeba przyznać, że to rzeczywiście dobra oferta na interet mobilny do domu, ale nie najlepsza.

W tej samej cenie dostaniemy taki pakiet w subskrypcji Orange Flex z trzema kartami SIM/eSIM, jedna do smartfona, druga do smartwatcha, a trzecia do routera WiFi.

W T-Mobile taki zestaw kosztowałby 144 zł (75 zł abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości, 60 zł domowy internet bez limitu danych i prędkości i dodatkowa karta SIM/eSIM do smartwatcha).

Gdzie jeszcze jest internet mobilny bez limitu danych i prędkości?

Orange: tylko w zestawie z abonamentem komórkowym (z limitem 300 GB) - 105 zł miesięcznie,

Play: sam internet - 115 zł miesięcznie,

Plus: sam internet - 90 zł miesięcznie, z abonamentem komórkowym (również bez limitu danych i prędkości) - 110 zł miesięcznie.

