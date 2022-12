W ostatnich latach zagrożenie cyberatakami rośnie w niesamowitym tempie. Według danych CERT Polska w ubiegłym roku odnotowano ponad 115 tysięcy zgłoszeń oraz incydentów cyberbezpieczeństwa od firm działających w Polsce, co stanowiło ponad 180% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. Co więcej, specjaliści CERT Polska wytypowali z tych wszystkich zgłoszeń prawie 30 tys. unikalnych incydentów cyberbezpieczeństwa. Tak więc zagrożenie jest realne i dla wielu firm to już nie kwestia czy, ale kiedy taki atak może nastąpić.

Zagrożenie cyberatakami w Polsce i na świecie

Niestety taka świadomość nie do końca idzie jeszcze w parze z odpowiednim przygotowaniem się firm do ataków. Na całym świecie aż 55% dużych firm nie potrafi skutecznie zidentyfikować, a przez to odeprzeć cyberataki i szybko przywrócić sytuację do normy czy ograniczyć negatywne skutki takich naruszeń.

Jak to wygląda W Polsce? Jedynie 41% firm bada wpływ potencjalnych incydentów cyberbezpieczeństwa na funkcjonowanie ich biznesu, a 53% realizuje analizy ryzyka pod kątem utrzymania ciągłości działania.

Oznacza to, że pozostałe firmy są niezwykle łatwym celem dla cyberprzestępców, przez co narażają się na ogromne straty nie tylko finansowe, ale i wizerunkowe, zwłaszcza w dobie takich wzrostów ataków ze strony cyberprzestępców. Według analizy specjalistów z Checkpoint Research liczba ataków w 2021 roku wzrosła na całym świecie o 50% rok do roku, a w Polsce niemal o 75%, a straty spowodowane cyberprzestępczością tylko do 2025 roku wzrosną aż do 10,5 biliona dolarów rocznie.

Wojna na Ukrainie i rosnące zagrożenie cyberatakami na małe i średnie firmy

W ostatnim czasie istotnie wzrosło zagrożenie ze strony cyberprzestępców względem małych i średnich firm w Polsce. Ma to związek z wybuchem wojny na Ukrainie, od kiedy to celem ataków nie są już tylko względy finansowe, ale i chęć destabilizacji sytuacji ekonomiczno-społecznej w naszym kraju.

W Polsce działa obecnie 2 miliony podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają ok. 6,75 mln pracowników, generując przy tym niemal połowę PKB kraju. Uderzenie w ten sektor gospodarki wpływa niezaprzeczalnie w destabilizację funkcjonowania całego państwa.



Tylko na przełomie maja i czerwca tego roku odnotowywano średnio 938 ataków hakerskich na polskie firmy tygodniowo, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do stycznia 2022. Jak wygląda przygotowanie obecnie takich firm na zagrożenia? Jeszcze w 2020 roku 27% polskich firm przyznawało, że nie uważa się za potencjalny cel dla cyberprzestępców, aktualnie odsetek ten zmalał do zaledwie 3%. Świadczy o tym, że świadomość zagrożeń z cyberataków jest w dalszym ciągu mała.

Najpopularniejsze ataki na firmy w cyberprzestrzeni

Największe zagrożenie i spustoszenie w firmach, niezależnie od wielkości i skali działalności, niezmiennie generowane jest przez ataki typu phishing. Cyberprzestępcy wykorzystując różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne, zmuszają pracowników każdego szczebla w danej firmie, do udostępnienia wrażliwych danych, co w rezultacie prowadzi do olbrzymich szkód dla siebie oraz całej organizacji.

Phishing to oczywiście tylko wstęp do ataku, niejako jego rozwinięciem jest między innymi atak typu Business Email Compromise (BEC), w ramach którego przestępca podszywający się pod kontrahenta namawia pracownika do wprowadzenie zmian w systemie, w tym zmianę numeru konta - ataki tego typu w roku ubiegłym przyniosły średnio straty na poziomie aż 5 mln dolarów.

Olbrzymim zagrożeniem dla firm są też ataki DDoS (ang. Distributed Denial-of-Service) czy ransomware, stosowane w celu wyłudzenia okupu. Badania Sophos w Polsce pokazują, iż 94% rodzimych firm, które stały się ofiarami ransomware, odnotowało negatywny wpływ ataku na swoje wyniki finansowe.

Jak przygotować swój biznes do skutecznej ochrony przed cyberprzestępcami?

W odpowiedzi na te i inne zagrożenia dla polskich firm i zgodnie z zasadą, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, T-Mobile przygotowało dla nich pełen zestaw rozwiązań zapewniających stabilne i bezpieczne prowadzenie firmy, niezależnie od jej wielkości i możliwości finansowych.

Cloud Security

Jednym z takich rozwiązań jest usługa Cloud Security, dzięki której firmy w ramach jednej stałej opłaty abonamentowej mogą liczyć na ochronę przed cyberzagrożeniami, w postaci między innymi:

raportowania o zagrożeniach

ochrony urządzeń firmowych w trybie offline

ochrony urządzeń korzystających z Wi-Fi

ochrony przed złośliwym oprogramowaniem na poziomie urządzenia

ochrony przed złośliwym oprogramowaniem na poziomie sieci

ochrony sieciowej przed phisingiem

ochrony przed połączeniami z command & control

filtrowania www i kontroli aplikacji sieciowych

wykorzystywania uczenia maszynowego w ochronie sieciowej

VPN

kategoryzacji URL

zapobiegania atakom „dnia zerowego” i analiza zagrożeń

analityki behawioralnej na urządzeniu

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Kolejnym, bardzo istotnym z punktu widzenia utrzymania ciągłości działania biznesu rozwiązaniem jest Disaster Recovery as a Service (DRaaS) od T-Mobile, czyli usługa zapasowego wirtualnego centrum danych, w ramach której T‑Mobile zapewnia możliwość awaryjnego odtworzenia firmowego środowiska VMware na georedundantnej infrastrukturze T‑Mobile. W wypadku awarii, dostęp do zreplikowanych danych możliwy będzie z infrastruktury Private Cloud lub Wirtualnego Centrum Danych T‑Mobile z opcją ich backupowania do drugiego, oddalonego o kilkaset kilometrów ośrodka operatora (DC w Warszawie i w Krakowie). Dzięki temu, nawet w sytuacji wystąpienia np. katastrofy naturalnej lub ataku cybernetycznego, dane firmowe będą bezpieczne, a ciągłość biznesu niezagrożona.

Usługa ta realizowana jest w ramach jednego z najnowocześniejszych Data Center w Polsce, wybudowanego ostatnio w Warszawie, gdzie T-Mobile oferuje firmom backup oraz przechowywanie danych i składowanie zasobów w zdalnych lokalizacjach, do których dostęp gwarantują bardzo szybkie łącza światłowodowe. Ich długość to blisko 25 tys km, z ponad 17 tys punktów dostępowych, które to umożliwiają zestawienia łączy między centrum danych T-Mobile i dowolną lokalizacją danej firmy, która potrzebuje szybkiego odtworzenia uszkodzonych zasobów.

W tym samym Data Center, T-Mobile oferuje firmom możliwość skorzystania z innych rozwiązań takich jak: wirtualne centrum danych, chmura prywatna, backup czy kolokacja serwerów.



Jak widać powyżej, zakres usług T-Mobile, zapewniających firmom bezpieczeństwo ich zasobów, sprawny i stabilny proces cyfryzacji oraz digitalizacji jest naprawdę szeroki. Doceniło to już wiele firm w okresie pandemii, które to dzięki takim rozwiązaniom zachowały stabilność w tym trudnym okresie, na czym skorzystali również ich klienci.

Cyfryzacja danych umożliwia firmom korzystanie z zasobów znajdujących się w chmurze obliczeniowej z dowolnego miejsca i urządzenia, wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do Internetu. To jednocześnie możliwość bezpiecznego dzielenia się swoimi danymi

i przekazywanie dostęp do nich współpracownikom lub kontrahentom.

Rozwiązania chmurowe to dziś już nie potencjalna opcja w prowadzeniu biznesu,

a konieczność dla firm w celu zapewnienia nie tylko ciągłości działania, ale stabilnego i bezpiecznego rozwoju w przyszłości.

–

Artykuł powstał we współpracy z T-Mobile