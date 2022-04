T-Mobile rozbija bank - internet mobilny 4G/5G bez żadnych limitów, z anteną zewnętrzną i routerem WiFi 6

Oferta na domowy internet mobilny bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s pojawiła się w ofercie T-Mobile pod koniec lipca zeszłego roku.

Oferta ta pozwala na korzystanie z nielimitowanego dostępu do sieci w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z internetu stacjonarnego - to w zasadzie nadal jedyna taka opcja dla klientów indywidualnych w Polsce, żaden inny operator nie zdecydował się do dziś na udostępnienie podobnej oferty.

T-Mobile nie poprzestaje jednak na tym, prawdopodobnie korzystając z braku reakcji rynku i próbując tym samym przyciągnąć do siebie jeszcze większą liczbę klientów - Wyniki T-Mobile pokazują, że klienci oczekują już w pełni nielimitowanych ofert.

Dosłownie przed chwilą, T-Mobile ogłosił wprowadzenie nowej oferty na domowy internet mobilny bez żadnych limitów, również dla osób, które narzekają jeszcze na słabszy zasięg 4G/5G w swojej lokalizacji. W jego poprawie będzie pomocna antena zewnętrzna 5G Box ODU oraz router wewnętrzny WiFi 6 - 5G Box IDU.

Antena zewnętrzna ODU Box 5G, którą z łatwością można samodzielnie zamontować np. na parapecie okna, na słupku, ścianie lub poręczy. Dzięki niej użytkownicy unikną zakłóceń sygnału spowodowanych np. grubymi ścianami budynku, samo urządzenie wyposażone jest zaś w system anten zaprojektowany tak, by odbierać sprawnie sygnał 4G/5G nawet wtedy, gdy jest on słabszy, W optymalnym ulokowaniu anteny pomoże specjalnie stworzona w tym celu aplikacja, ułatwiająca również konfigurację sprzętu zgodnie z preferencjami. Integralną część zestawu stanowi nowoczesny router 5G Box IDU, obsługujący Wi-Fi 6, który należy umieścić w domu.

T-Mobile Internet 5G Home Office - domowy internet mobilny bez żadnych limitów

Ile kosztuje taka przyjemność? Na początek zaznaczam, iż oferta T-Mobile Internet 5G Home Office wygląda nieco inaczej niż ta, zaprezentowana w zeszłe wakacje oferta na domowy internet mobilny, w której to w trzech planach abonamentowych mogliśmy korzystać z internetu mobilnego bez limitu danych, ale z ograniczeniem prędkości.

W nowej ofercie, zaprezentowanej dziś, nie ma żadnych limitów, zarówno jeśli chodzi o ilość przesyłanych danych w miesiącu, jak i prędkości. Tak więc to pierwsza prawdziwie i w pełni nielimitowana oferta na domowy internet mobilny.

Cena to 130 zł miesięcznie, mowa oczywiście o całym zestawie z anteną i routerem WiFi 6, za który zapłacimy na start jednorazowo 9 zł. Klienci, którzy korzystają już z innej oferty T-Mobile, zapłacą 20 zł mniej miesięcznie, czyli 110 zł.

Jak to wygląda obecnie u konkurencji?

Domowy internet mobilny w Play z anteną i routerem

Orange nie ma takiego zestawu w ofercie, możemy przejść od razu do Play. Operator ten udostępnia plan z dostępem do internetu mobilnego z limitem transferu danych 500 GB, z anteną zewnętrzną i routerem mobilnym obsługującym zarówno 4G jak i nową technologię 5G.

Cena tego zestawu to 120 zł miesięcznie dla nowych klientów i 110 zł dla korzystających już z innych usług operatora.

Domowy internet mobilny w Plus z anteną i routerem

Plus również ma w ofercie zestaw z anteną zewnętrzną i routerem WiFi i dostępem do internetu mobilnego z limitem 500 GB w miesiącu na pełnej dostępnej prędkości, ale skorzystamy z niego tylko w zasięgu technologii 4G.

Zapłacimy za taki zestaw 130 zł miesięcznie, a w przypadku posiadania już innej oferty Plusa - 105 zł miesięcznie

Domowy internet mobilny z anteną i routerem - porównanie

Domowy internet mobilny z anteną i routerem Play Plus T-Mobile Limit transferu danych na pełnej dostępnej prędkości 500 GB 500 GB Brak limitu Dostęp do 5G tak nie tak Abonament dla nowych klientów 120,00 zł 130,00 zł 130,00 zł Abonament dla obecnych klientów 110,00 zł 105,00 zł 110,00 zł

Tak więc T-Mobile przy podobnym koszcie miesięcznym dla nowych i obecnych klientów, oferuje już w zasadzie maksymalną możliwą na dziś w zawartości ofertę na domowy internet mobilny - żadnych limitów prędkości i ilości danych w zasięgu sieci 4G/5G, antenę zewnętrzną i router WiFi 6. Ciężko to będzie teraz przebić konkurencji.