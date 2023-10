Jednak Apple pokazało nowego iPada, tylko dobrze go ukryło

Nowy iPad 10. generacji w Chinach

Plotki o nowych iPadach pojawiły się już na początku października, byłoby to też zgodne z rocznym cyklem wydawniczym giganta z Cupertino, ale niestety srogo się zawiedliśmy. Apple na osłodę przygotował za to obniżki cen swoich aktualnych tabletów, które potaniały o kilkaset złotych. Ceny spadły całkiem wyraźnie bo iPad 10. generacji potaniał o 600 złotych, do 2299 zł za bazowy model z 64 GB pamięci, a iPad Air 5. generacji kosztuje teraz już tylko 3299 zł czyli 500 złotych mniej. Jeśli zatem planowaliście zakup takiego urządzenia to obecnie jest ku temu świetna okazja.

Okazuje się też, że jest jeden kraj, który faktycznie dostał nowy model tabletu. Jak donosi 9to5Mac w Chinach zadebiutował iPad 10. generacji z wbudowanym modemem 5G i wsparciem dla technologii eSIM. Wcześniej taki model dostępny był tylko w USA, a w pozostałych krajach iPad miał slot na fizyczną kartę SIM. Nowy model trafi do przedsprzedaży od jutra, a dostawy do klientów rozpoczną się 25 października. Nie wiadomo czy nowa wersja pojawi się również w europejskiej ofercie, być może doczekamy się takiego tabletu za rok...

Brak nowych urządzeń w ofercie Apple jest znamienny, rynek tabletów nie wygląda zbyt dobrze i cierpi jeszcze bardziej niż segment smartfonów, gdzie niemal każdy producent notuje duże spadki sprzedaży. Nic więc dziwnego, że Apple postanowiło odpuścić sobie ten rok i tylko zaktualizowało ceny. Na większe nowości będziemy pewnie musieli poczekać dłużej, być może do wiosny przyszłego roku, kiedy to według plotek może pojawić się iPad Pro z ekranem OLED. Oby tylko nie miał takich problemów z wypaleniem ekranu jak iPhone 15 Pro Max ;-).