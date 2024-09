T-Mobile zapłaci za Wasze stare telefony - nie muszą działać

Jeśli planujecie właśnie skorzystać z oferty abonamentowej w T-Mobile wraz z zakupem urządzenia, to doskonała okazja, by pozbyć się starego telefonu, który zalega Wam w szufladzie.

Dzisiaj, T-Mobile uruchomił akcję proekologiczną: „Działamy w trosce o naturę - oddaj telefon do recyklingu”, w ramach to której możemy oddać do recyklingu stary telefon, a w zamian uzyskać zniżkę na nowe urządzenie w wysokości 101 zł.

Co ważne, nie musi to być działające urządzenie i podejrzewam, że wielu z Was ma takowe w szufladzie, z którym nie wiecie co zrobić - bo mam jednocześnie nadzieję, że nie wyrzucacie ich do kosza na zwykłe śmieci.

Jakie urządzenie mogę oddać, by otrzymać zniżkę:

Starą komórkę z klawiszami, popsuty smartphone, którego nie da się naprawić, a nawet smartwatch. Urządzenie może nie działać. Nie musisz też oddawać żadnych akcesoriów (ładowarki, słuchawek). Wyjmij telefon z case’a/etui i zdejmij z niego folię ochronną. Jeśli chcesz oddać stary telefon, który jeszcze działa np. taki z klawiszami, przywróć go do ustawień fabrycznych i wyłącz.

Stare urządzenie można oddać w dowolnym salonie T-Mobile, umieszczając je w pojemniku dla urządzeń do utylizacji. Wcześniej dajemy znać konsultantowi, iż chcemy w związku z tym uzyskać zniżkę. Konsultant wygeneruje nam wówczas kod do ekozniżki i pomoże w wybraniu abonamentu oraz nowego urządzenia w niższej cenie. Do wyboru jest abonament S, M lub L oraz dowolne urządzenie dostępne w ofercie sprzedaży T-Mobile.

To dla klientów indywidualnych, z kolei firmy mogą liczyć na mniejszą ekozniżkę w wysokości 51 zł, ale mogą jednocześnie zwrócić do pięciu starych urządzeń, łącznie więc będzie to kwota 255 zł.

Przyznaną zniżkę można wykorzystać przez 5 dni od pozostawienia starego urządzenia w pojemniku do recyklingu i wygenerowaniu przez konsultanta ekozniżki. Regulamin akcji dostępny jest pod tym linkiem (pdf).

Źródło: T-Mobile.

Stock Image from Depositphotos.