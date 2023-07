T-Mobile ze smaczną promocją dla swoich klientów. Spore zniżki w Uber Eats

„Bonusy od serca”, czyli nowa promocja w T-Mobile

T-Mobile poinformował dziś o nowej promocji „Bonusy od serca”. W ramach tej akcji firma ma dla nowych użytkowników Uber Eats kod promocyjny uprawniający do uzyskania łącznie 60 zł zniżki na pierwsze zamówienia — po 20 zł na każde z trzech pierwszych zamówień o minimalnej wartości 45 zł.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile, w tym posiadaczy internetu domowego, internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz internetu światłowodowego. Dotyczy ona również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Z prezentu mogą skorzystać ponadto klienci Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Jak i do kiedy można skorzystać z promocji?

Jak informuje T-Mobile, aby skorzystać z promocji, należy do 30 sierpnia pobrać i wykorzystać kod dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”. Unikalny kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 20 zł ceny za każde z trzech pierwszych zamówień o minimalnej wartości 45 zł, złożone przez aplikację Uber Eats lub przez stronę www.ubereats.com.

Źródło: T-Mobile

Zamówienia objęte promocją muszą być złożone do 30 sierpnia włącznie. Kod należy wpisać w aplikacji lub w zakładce „promocje” na stronie internetowej. Z oferty mogą skorzystać jedynie użytkownicy, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze żadnego zamówienia. Opłata za dostawę oraz inne opłaty nie wliczają się do minimalnej wartości zamówienia.

