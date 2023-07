Nowa oferta na internet mobilny w Play z limitem nawet aż 3000 GB

Internet mobilny dla singla z routerem lub bez

Zaczynamy od pakietu na internet mobilny, który powinien być wystarczający dla osób mieszkających w pojedynkę - za abonament z limitem 150 GB w miesiącu zapłacą 45 zł miesięcznie. Jeśli chcą dokupić do tego router WiFi, miesięcznie trzeba będzie dopłacić po 10,34 zł, czyli łącznie 55,34 zł.



Z kolei dla klientów Play wysokość samego abonamentu na internet mobilny kosztuje tylko 25 zł miesięcznie, a z routerem 35,34 zł miesięcznie.

Internet mobilny do domu dla rodzin z routerem

W przypadku dwóch czy trzech osób w gospodarstwie domowym, trzeba się zaopatrzyć już w większe limity. Tu do wyboru mamy abonament na internet mobilny z limitem 300 GB za 65 zł miesięcznie, a z routerem WiFi 81,59 zł miesięcznie.



Natomiast za limit 500 GB trzeba już zapłacić 75 zł miesięcznie bez routera, a z urządzeniem 97,84 zł miesięcznie. W obu przypadkach za sam router zapłacimy sumarycznie po 2 latach odpowiednio o 100 i 150 zł mniej niż jego cena standardowa.



Duże rodziny oraz te z dużym zapotrzebowaniem na transfer danych w domu, mogą zdecydować się na limity rzędu 1000 GB i aż 3000 GB, za które zapłacą odpowiednio 95 zł i 130 zł miesięcznie bez routera WiFi, a z urządzeniem 128,25 zł i 163,25 zł. Warto tu wspomnieć, iż przy tych dwóch najwyższych limitach, cena za router 5G CPE 5 (H155-381) jest obniżona o 50% od ceny standardowej.



Niemniej, to już są spore kwoty i chyba bardziej opłaca się skorzystać z opcji bez limitu transferu danych w ofercie NET BOX z routerem i anteną zewnętrzną za 130 zł lub 150 zł, a dla klientów Play za 110 zł lub 130 zł. Wprawdzie tutaj sprzęt jest do zwrotu, ale po dwóch latach pewnie i ten zakupiony na własność będzie do wymiany.

Internet mobilny do domu dla klientów Play

Nieco lepiej to wygląda na klientów Play, zaczynając tym razem od najwyższych limitów - w ramach oferty wiązanej „Łącz usługi i zyskaj”, za limit transferu danych do 3000 GB zapłacimy 110 zł miesięcznie bez urządzenia (miesięczne raty za urządzenia są takie same jak podane wyżej).



Za limit 1000 GB z kolei będzie to koszt 95 zł, za 500 GB - 65 zł, a za 300 GB 45 zł miesięcznie.



Jakie alternatywy, jak zużywamy więcej niż 1000 GB w domu? Można skorzystać tu z oferty T-Mobile, który to w ofercie na internet mobilny nie ma limitów danych, jedynie ograniczenie prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s za odpowiednio 60 zł, 70 zł (60 zł tylko online) i 90 zł miesięcznie (6 miesięcy za darmo). Do tego trzeba doliczyć koszt urządzenia, no i pamiętać, że nielimitowany internet działa tu tylko w strefie domowej.

Bez żadnych ograniczeń skorzystacie z nielimitowanego internetu mobilnego w Orange Flex - bez umowy i zobowiązania. Za 80 zł miesięcznie dostępny jest pakiet z karta SIM/eSIM do smartfona i dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem do routera WiFi. Tu oczywiście też trzeba dokupić sobie router, ale już we własnym zakresie.