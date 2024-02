5G Bardziej. T-Mobile wchodzi w nową erę szybkiego internetu mobilnego

W końcu, po kilku latach wyczekiwania aukcji na częstotliwości 5G w paśmie C, możemy cieszyć się zaletami szybkiego internetu mobilnego. To też moment, w którym to internet mobilny może być prawdziwą i realną konkurencją nawet dla internetu światłowodowego, dzięki prędkości rzędu nawet 1 Gb/s.

Tak naprawdę, te trzy lata oczekiwania na wspomnianą aukcję 5G w paśmie C, miało tylko jedną, aczkolwiek zasadniczą zaletę. Pozwoliło operatorom wręcz doskonale przygotować się technologicznie na wejście w nową erę szybkiego internetu mobilnego.

5G Bardziej - nowa era szybkiego internetu mobilnego

Niemal natychmiast po uzyskaniu pierwszych pozwoleń od UKE na wylicytowane częstotliwości 5G w paśmie C, mogliśmy na naszych urządzeniach zaobserwować wręcz zawrotne prędkości internetu mobilnego. Pierwsze stacje z 5G T-Mobile uruchomiło 18 stycznia tego roku, dziś mamy ich już 1515, a w ciągu najbliższych tygodni liczba stacji dostarczających klientom T-Mobile sygnał nowej sieci przekroczy 2000 - uruchomionych w 380 miastach i obejmując swoim zasięgiem 5G ponad 26% populacji kraju.

Co to tak naprawdę zmienia dla nas wszystkich? Często czytam w komentarzach pod wpisami o 5G, że LTE w zupełności wystarcza, 5G nie wnosi nic nowego, że to tylko marketing. Otóż wnosi i to wiele, doskonale pamiętam czasy, kiedy obejrzenie filmu w wysokiej jakości było nie lada wyzwaniem, a o grach online można było jedynie pomarzyć.

Wiele osób, pojawienie się nowych generacji 3G, 4G czy teraz 5G utożsamia jedynie z większymi prędkościami, a przecież to dużo więcej. To niższe opóźnienia i dużo większa pojemność sieci, co ma olbrzymie znaczenie wraz ze wzrostem liczby użytkowników internetu mobilnego i tym samym wzrostem jego zużycia.

Nie zapominajmy też, iż nowe technologie przesyłu danych napędzają rozwój w wielu obszarach naszego codziennego życia. Bez tego nie mielibyśmy dziś znakomitych aparatów w smartfonach, bo co z tego, że umożliwiałyby nam one nagrywanie w 4K, jak nie moglibyśmy w efekcie nagrań tych niemal natychmiast zapisać w chmurze czy szybko ich przesłać komuś? Nie wspominając już o grach online, strumieniowaniu multimediów na żywo w wysokiej rozdzielczości, które dzięki technologii 5G wejdą teraz na wyższy poziom.

Nie bez powodu akurat teraz, kiedy udostępniono 5G, intensywnie rozwija się też sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy, Big Data czy internet rzeczy, które wymagają komunikowania się ze sobą i przesyłu ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym. Jestem przekonany, że w perspektywie kilku lat, dzięki sieci nowej generacji będziemy świadkami wielu nowych rozwiązań w tym zakresie, ułatwiających nam codzienne funkcjonowanie, pracę, naukę czy komunikowanie się z bliskimi.

Jak stać się częścią sieci nowej generacji 5G Bardziej w T-Mobile?

Wbrew pozorom, próg wejścia w sieć nowej generacji nie jest tak wysoki. Wystarczy być w posiadaniu urządzenia obsługującego 5G i oferty z dostępem do internetu mobilnego 5G. Aktualnie sieć 5G w T-Mobile obsługuje ponad 2 mln smartfonów dostępnych obecnie w sprzedaży na rynku. Więc z dużym prawdopodobieństwem, niemal każdy telefon, który kupiliście w ostatnim roku czy dwóch, a już na pewno taki, który zamierzacie kupić teraz, będzie obsługiwał sieć nowej generacji.

Pozostaje więc wybór odpowiedniej oferty, a ich wachlarz w ofercie T-Mobile jest naprawdę szeroki i w każdym zakresie cenowym. Zacznijmy jednak od zupełnie darmowej opcji.

5G Bardziej w T-Mobile za darmo

Tak, T-Mobile jako jedyny operator pozwala na przetestowanie sieci nowej generacji zupełnie za darmo przez aż 90 dni. To wystarczający czas na przekonanie się do jego zalet, i dopiero po takim teście zdecydowanie czy chcemy wykupić stały dostęp w jednej z dostępnych ofert.



Kartę eSIM do testów internetu mobilnego 5G w T-Mobile możecie zamówić na tej stronie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami czy zobowiązaniem, po 90 dniach karta jest dezaktywowana. W tym czasie możecie korzystać z internetu mobilnego 5G bez limitu danych i prędkości.

5G Bardziej w ofercie na kartę

Po udanych testach możemy rozpocząć poszukiwanie idealnej dla siebie oferty z dostępem do 5G. Osoby, które wolą oferty bez zobowiązania, mogą zdecydować się na ofertę na kartę.



Mamy tu do wyboru trzy oferty z portfolio taryfy GO!: L za 45 zł, GO! M+UA za 40 zł (skierowana do klientów z Ukrainy - zawiera dodatkową paczkę minut na połączenia do sieci Vodafon, Kyivstar i Lifecell w Ukrainie) i GO! M za 35 zł. Wymienione opcje łączą się dodatkowo z promocją „Rok Internetu”, dzięki której użytkownicy posiadający aktywne oferty GO! M i GO! M+UA co miesiąc przez rok otrzymują dodatkowo 200 GB, co w skali roku daje aż 2400 GB (12 x 200 GB). Z kolei użytkownicy aktywnej oferty GO! L w ramach tej samej promocji otrzymują 400 GB miesięcznie, co daje 4800 GB za rok (12 pakietów x 400 GB).

A gdyby taka liczba gigabajtów nadal była niewystarczająca, to T-Mobile dorzuca jednorazowy bonus w postaci 200 GB dla tych klientów, którzy od 1 lutego aktywowali jedną z powyższych ofert. Pakiet tych danych ważny jest przez 30 dni.

5G Bardziej w subskrypcji

Nieco wygodniejszą w obsłudze ofertą i również bez zobowiązania, jest subskrypcja w Red Bull Mobile.



To rozwiązanie leżące cenowo gdzieś pośrodku wcześniejszej oferty na kartę. Za 40 zł miesięcznie do dyspozycji mamy internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości aż przez 6 miesięcy. Po tym okresie limit transferu danych ustawiony będzie na poziomie 60 GB w miesiącu.

5G Bardziej w abonamencie

Dużo więcej opcji i pakietów z dostępem do 5G mamy w abonamencie komórkowym T-Mobile.



W każdym abonamencie T-Mobile włączony jest już dostęp do 5G. Jeśli wystarczy nam niewielki transfer danych w smartfonie, możemy tu zdecydować się na pakiety za 40 zł i 55 zł z limitem odpowiednio 5 GB i 30 GB transferu danych.

Z kolei przy większym zużyciu, za 70 zł miesięcznie możemy zapomnieć o limitach danych, a za 90 zł miesięcznie o limitach danych i prędkości. Abonamenty M i L są również korzystne przy wykupieniu większej liczby numerów.



Pozwalają bowiem na możliwość skorzystania z darmowego abonamentu od 3 miesięcy do nawet dwóch lat bez opłat - w zależności od liczby numerów na jednym koncie.

5G Bardziej w domowym internecie mobilnym

Wspominałem na początku o internecie mobilnym 5G jako realnej alternatywie do światłowodów, dlatego na koniec zostawiłem ofertę na domowy internet mobilny, z którego możemy korzystać w domu, jeśli nie jesteśmy w zasięgu światłowodów.

5G Bardziej w domowym internecie mobilnym T-Mobile to prędkości rzędu kilkuset Mb/s nawet do 1 Gb/s przy pobieranych danych, więc i podobne doświadczenia w korzystaniu z dostępu do sieci, jak obecnie w przypadku internetu światłowodowego.



Jakie tu mamy możliwości? Dostępnych jest tu aż pięć pakietów, wszystkie bez limitu przesyłanych danych. Do podstawowych działań w internecie, jak codzienne korzystanie z dostępu do sieci czy oglądanie filmów i seriali w wysokiej rozdzielczości, wystarczające będą pakiety w cenie 65 zł (45 zł, jeśli wykupiliśmy wcześniejszą ofertę na abonament komórkowy), 75 zł (55 zł) lub 95 zł (75 zł) miesięcznie.

Przy szerszym zastosowaniu dostępu do sieci, konieczności ściągania czy przesyłaniu dużych plików, grach online czy w przypadku rodzin, w których więcej osób podłączonych jest do internetu, do wyboru mamy ofertę za 115 zł (95 zł) z prędkością do 300 Mb/s lub bez żadnych ograniczeń danych i prędkości za 155 zł (135 zł) miesięcznie.

Co ważne, w taryfach od S do XL w cenie dostajemy router domowy, a jeśli chcemy skorzystać z tych ofert z routerem z anteną zewnętrzną, to koszt wzrasta nam o 20 zł miesięcznie. Najwyższa taryfa XXL dostępna jest jedynie z anteną zewnętrzną. Co ważne, koszt zestawu (router + antena zewnętrzna) jest już ujęty w cenie abonamentu.

Jak widać, zakres możliwości skorzystania z najszybszej sieci mobilnej są wręcz nieograniczone. Najnowsza technologia 5G Bardziej dostępna jest w każdej ofercie abonamentowej T-Mobile (taryfa T), a także w ofertach przedpłaconych: w ofercie na doładowania (T-Mobile MIX), w ofercie Red Bull MOBILE, a także dla klientów T-Mobile na kartę, korzystających z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L. Pozostałym użytkownikom ofert T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę do końca kwietnia firma automatycznie umożliwia korzystanie z sieci 5G Bardziej.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej T-Mobile.