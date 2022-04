Szybkie odpowiedzi wreszcie trafiają na Android Auto

Szybkie odpowiedzi w Android Auto

Android Auto dostępne jest już od ponad 5 lat, ale nadal mam wrażenie, że w tym czasie usługa przeszła jedynie delikatne zmiany w wyglądzie i funkcjonalności. Tym samym z bardzo nowoczesnej stała się już nieco przestarzała, szczególnie na tle ostatnio bardzo dynamicznie rozwijających się systemów inforozrywki w samochodach. Powiew świeżości może przynieść nadchodząca aktualizacja - Coolwalk, ale nadal możemy tylko domyślać się kiedy zadebiutuje. Być może Google zdradzi nieco więcej w połowie maja w czasie konferencji Google I/O. Póki co musimy cieszyć się minimalnymi zmianami wprowadzanymi na bieżąco. Jedną z nich jest pojawiająca się właśnie możliwość szybkich odpowiedzi na otrzymane wiadomości.

Android Auto nie pozwala na odpisywanie na wiadomości na ekranie samochodu, z oczywistych względów. Jednak dzięki asystentowi Google możemy nie tylko usłyszeć wiadomość SMS lub przesłaną jednym z popularnych komunikatorów ale również na nią odpowiedź. Co więcej działa to również po polsku, więc w razie potrzeby możemy podyktować odpowiedź. Nie zawsze jednak wszystko idzie sprawnie, a w wielu przypadkach odpowiedź mogłaby zostać ograniczona do prostego "OK", dlatego Google wprowadził tzw. szybkie odpowiedzi. Dzięki nim system sam zaproponuje krótką odpowiedź na bazie treści wiadomości. Wystarczy wtedy wybrać duży przycisk z napisem "OK" albo inną propozycją, która akurat pasuje z kontekstu. Jeśli odpowiedź nam nie pasuje, to możemy chwilę zaczekać i podobnie jak wcześniej, podyktować odpowiedź.

Nie jest to może jakaś wielka zmiana, ale jak już wspominałem, Android Auto rozwija się małymi kroczkami. Usługa jest chyba przez Google traktowana nieco po macoszemu, ale na szczęście konkurencja ze strony Apple sprawia, że powinno być tylko lepiej.

źródło: 9to5Google