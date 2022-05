Szybkie, bezpieczne i łatwe w obsłudze - takie może być Wi-Fi w Twoim domu

Jakie pytanie pada najczęściej, gdy pojawiamy się w nowym miejscu? Wiele osób od razu szuka dostępu do sieci Wi-Fi, by pozostać w kontakcie lub by móc wykonywać swoje obowiązki bez obaw przed utratą łączności.

Przywykliśmy do tego, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że w domu dysponujemy możliwie najbezpieczniejszą siecią o maksymalnym zasięgu. By o to się nie martwić, musimy zadbać o odpowiedni system mesh. Sprawdźmy, co oferuje duet Huawei WiFi Mesh 7.

Gdy myślimy o sieci Wi-Fi w domu, powinniśmy skupić się na jej trzech aspektach: zasięgu, bezpieczeństwie i szybkości. Każdy z nich jest równie istotny, ponieważ nawet jeśli nasze domowe Wi-Fi będzie rozwijać ogromne prędkości, to nie zrobimy z niego większego użytku, jeśli będą występować miejsca, gdzie na terenie własnego domu nie skorzystamy z sieci. Analogicznie nawet najlepszy zasięg nie musi oznaczać wysokich prędkości, bo je osiągać potrzebujemy używać najnowszych technologii - głównie po stronie routera i punktów mesh, ale także po stronie urządzeń podłączonych do sieci. Bezpieczeństwo naszej sieci to nie tylko kwestia podkradania przez innych pewnego pasma możliwości naszego łącza, ale przede wszystkim kwestia ochrony prywatnych danych i wrażliwych informacji, bo ingerencja z zewnątrz może oznaczać przechwycenie nawet zaszyfrowanych informacji i wydostanie się ich na zewnątrz. Każdy z wymienionych aspektów sieci Wi-Fi jest więc równie ważny dla każdego rodzaju użytkownika, ale na całe szczęście istnieją proste rozwiązania, które pozwolą zapewnić bezpieczną, szybką i dostępną w całym domu sieć Wi-Fi.

Takie możliwości daje system mesh, który tworzy wielopunktową pod względem dostępów sieć. Zbudowanie jej jeszcze jakiś czas temu wymagał dobrej znajomości zasad rządzacych sieciami Wi-Fi i odpowiednią konfigurację każdego z punktów. Dziś kilka tapnięć w zupełności wystarczy i tyczy się to nie tylko pierwszych kroków z systemem mesh, ale także późniejszej konserwacji sieci i podłączania kolejnych urządzeń. W przypadku Huawei Mesh 7 mówimy bowiem o nawet trzypunktowej sieci - tylko od nas zależy, czy kupując zestaw wybierzemy wersję z jednym czy dwoma urządzeniami. Wedle producenta, jeden punkt wystarczy do pokrycia bezproblemowym dostępem do sieci około 275 metrów kwadratowych, zaś dwa punkty zwiększają ten obszar do 550 m kwadratowych.

Pierwsze kroki są wręcz banalne, bo wymagane jest wyjęcie urządzeń z pudełka, rozlokowanie w domu, podłączenie ich do zasilania i konfiguracja. To ostatnie słowo może budzić pewne obawy, ale zupełnie niepotrzebnie, bo tutaj napotkamy najprostsze zadanie do wykonania. Korzystając z aplikacji AI Life ewentualnie logujemy się na swoje konto z HUAWEI ID i zbliżamy smartfon z aktywnym NFC do punktu mesh (na szczycie obudowy oznaczono nawet konkretne miejsce). Urządzenia są świadome swojej obecności, aplikacja wykrywa z czym ma do czynienia i w następnych krokach decydujemy między innymi o nazwie naszej sieci czy haśle. Co istotne, skonfigurowana sieć będzie działała domyślnie aż na trzech pasmach: 2,4 GHz oraz dwóch 5 GHz (niskie i wysokie). Dzięki temu niezależnie od typu i wieku posiadanych przez nas urządzeń będziemy dysponować stabilnym, szybkim i bezpiecznym połączeniem. Mówimy bowiem o maksymalnej przepustowości sięgającej aż 6600 Mb/s (574 Mb/s @2,4 GHz + 1 201 Mb/s @5 GHz + 4 804 Mb/s @5 GHz). HUAWEI WiFi Mesh 7 dysponuje też systemem zabezpieczeń HUAWEI HomeSec mającym za zadanie ochronę sieci i danych przed próbami wyłudzania oraz innymi atakami. Mesh 7 od Huawei obsługuje też najnowsze WPA3.

Ale nie każdy stawia na sieć bezprzewodową w każdych warunkach. Istnieją urządzenia lub sytuacje, w których wolimy korzystać z sieci przewodowej, dlatego niezwykle ważną informacją jest ta o obecności aż czterech portów Ethernet 10 /100 /1000 Mb/s na każdym ze słupków Huawei Mesh 7. Na samej obudowie znalazł się także przycisk Huawei H pozwalający podłączyć za pomocą WPS dowolne urządzenia lub te z HarmonyOS. Na wspomnianym szczycie obecny jest wskaźnik LED świecący kolorami czerwonym i niebieskim informujące o stanie pracy routera.

Opisywana wcześniej aplikacja AI Life nie służy tylko do konfiguracji sieci Wi-Fi, ale także do kontrolowania jej stanu. Oferuje również dodatkowe funkcje, jak wizualizacja zasięgu Wi-Fi, umożliwiająca lepiej zaplanować działanie sieci w domu lub mieszkaniu. Na podstawie mapy możemy zmienić położenie jednego z punktów, by uzyskać taki sam poziom sygnału w całej przestrzeni, jaką dysponujemy. Na tym nie koniec, ponieważ diagnoza sieci Wi-Fi to również monitorowanie podłączonych urządzeń oraz ich aktywności, a także optymalizacja. AI Life podpowie nawet, że straciliśmy dostęp do Internetu z winy operatora, a nie problemów z Wi-Fi, a także z jakiego trybu należy skorzystać, by uzyskać jak najlepsze osiągi sieci. Dzięki Huawei Mesh 7 Wi-Fi wkracza nawet do kategorii smart, bo możemy zaplanować wyłączanie i ponowne włączanie sieci wedle harmonogramu. Bardzo przydatne może okazać się też tymczasowe udzielanie dostępu do sieci gościom i ograniczanie maksymalnej prędkości, jaką będą dysponować. W takich przypadkach sieć dla gości przestanie być aktywna po upływie wskazanego czasu. Dla rodziców bardzo przydatna może okazać się funkcja blokad konretnych połączeń dla dzieci, by te mogły bezpiecznie korzystać z Internetu.

O tym, jak bardzo potrzebujemy dziś bezpiecznej, szybkiej i wydajnej sieci Wi-Fi w domu, świadczy najlepiej liczba podłączanych do niej urządzeń. Nie jest to już jeden czy kilka komputerów, lecz również smartfony, tablety, telewizory, konsole, odkurzacze czy cała gama akcesoriów smart-home jak dzwonki, kamery czy czujniki. Huawei Mesh 7 obsłuży ich nawet 250, więc jak widać, zapotrzebowanie stale rośnie i warto wyjść naprzeciw tym potrzebom i postawić wygodny w obsłudze, ale zaawansowany system mesh.Wtedy oglądanie transmisji na żywo, streamowanie filmów i seriali w wysokiej rozdzielczości, granie online, przeglądanie stron i zdalne sterowanie urządzeniami będzie całkowicie płynne i nie będziemy natrafiać na problemy.

--

Materiał powstał we współpracy z Huawei