Co potrafi Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2?

Niezależnie od tego, czy lubimy sprzątanie, czy nie, nie zawsze mamy na to ochotę i czas. Wtedy sprawdzi się Mi Robot Vacuum-Mop 2 - odkurzająco-mopujący robot z w pełni automatycznym sprzątaniem.

Chcemy, by roboty były gotowe już na sprzątanie wyznaczonej przestrzeni niezależnie od naszych działań, a ich praca była jak najbardziej skrupulatna. Oczekujemy też, że robot nie utknie na niewielkich przeszkodach i wślizgnie się pod dość niskie meble, a do stacji bazowej wróci z własnej inicjatywy, gdy tylko będzie potrzebować energii. Odpowiedzią na te potrzeby jest wspomniany Mi Robot Vacuum-Mop 2, który może pracować bez przerw przez prawie dwie godziny, a wszystko to dzięki pojemnemu akumulatorowi. Zbiornik na wodę zmieści 250 ml, więc również i cieczy starczy na dłużej.

Przez ten czas robot zamiata podłogę, używając sześciokątnych szczotek bocznych o pełnym pokryciu oraz szczotki głównej, którą przygotowano z super gęstych włókien mierzących zaledwie 0,1mm! To pozwala na zamiatanie bardzo głębokich szczelin. Mi Robot oferuje aż cztery tryby ssania i ponad 0,5 litrowy zbiornik na kurz, więc nie musimy go tak często opróżniać. Dla alergików istotne jest, że Mi Robot poradzi sobie z także z drobnym pyłem, ale to nie koniec dobrych wiadomości, bo urządzenie sprzątnie też wodę i inne zabrudzenia, dzięki funkcji mopowania pod ciśnieniem.

Więcej znajdziecie w materiale wideo powyżej.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.