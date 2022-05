Podstawowe wyposażenie kuchni. Wybierz z głową, by później nie żałować!

Duże AGD to sprzęty, które wybieramy na lata. Nie żonglujemy nimi jak smartfonami, to z myślą o nich dobieramy szafki i elementy wykończenia. Chcemy by wpasowały się i tworzyły perfekcyjną całość. Dlatego myśląc o urządzaniu kuchni, warto w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę cztery podstawowe produkty.

Piekarnik i kuchenka gazowa. Serce każdej kuchni

Jeszcze kilkanaście lat temu myśląc o urządzaniu kuchni, wielu poszukiwałoby kuchenki gazowej. Zwracaliby uwagę na najlepsze piekarniki (ich pojemność, opcje pieczenia i inne dodatki), ilość oraz wielkość dostępnych tam palników. Ale sporo się w tej kwestii zmieniło — bo choć kuchenki gazowe z piekarnikami elektrycznymi wciąż mają swoje grono wiernych fanów, to coraz więcej klientów stawia na dwa oddzielne elementy: piekarnik oraz płytę. Daje im to więcej wygody, ale przede wszystkim pozwala urządzić kuchnię według własnego widzimisię — bez konieczności pójścia na ustępy. Stale jednak pojawia się pytanie: jaki piekarnik do zabudowy wybrać? Odpowiedź na nie nie jest wcale taka oczywista. Jak już wiecie — wybierając piekarnik do zabudowy należy zwrócić uwagę nie tylko na jego wielkość, ale warto wziąć pod uwagę oferowane przez niego opcje (dostępne są m.in. piekarniki z mikrofalą czy oferujące przygotowywanie potraw na parze) oraz samą konstrukcję. Podobne wątpliwości targają też klientów poszukujących nowych płyt.

Tam również stale pada pytanie: jaką płytę indukcyjną wybrać? A może zamiast niej którąś z alternatywnych opcji? Płyty indukcyjne nie bez powodu cieszą się tak ogromną popularnością — ogromna w tym zasługa łatwej, intuicyjnej i bezpiecznej obsługi. Do tego dochodzi minimalistyczny design oraz energooszczędność. Podobnie jak piekarniki — te również sprzedawane są w całym zestawie wariantów. Ich szerokość zaczyna się od około 29 centymetrów, zaś największe mierzą ponad 90! Dużo mniejszy rozrzut jest w ich głębokości, ta najczęściej ma wpasować się w popularne standardy meblowe, czyli mierzyć około 50 centymetrów. Jeżeli jednak te okażą się dla Was niewystarczające to spokojnie - znajdziecie także głębsze, które można będzie bez większego problemu zamontować na standardowych, płytszych od nich meblach. Tutaj jednak pojawia się pytanie: czego ty potrzebujesz?

Płyta indukcyjna może mieć jedno pole, dwa pola... a nawet dziesięć. Najczęściej spotykane są te z czterema polami: koniecznie jednak zwróć uwagę na ich wielkość, aby mieć pewność że nawet w dużych naczyniach będziesz mógł wygodnie gotować z pełną mocą. Jeżeli dysponujesz większym budżetem — warto zainteresować się płytami bezstrefowymi. Są droższe, ale te zaawansowane urządzenia automatycznie dostosowują powierzchnię grzania do postanowionego na niej naczynia. W zależności od wybranego modelu możemy liczyć na cały szereg dodatkowych opcji, m.in. łączenia pól grzewczych, programy automatyczne, minutniki, funkcje zapobiegające kipieniu czy kontrolę temperatury. To jedne z najpopularniejszych funkcji dodatkowych, które umilą korzystania z tego urządzenia — warto więc zagłębić się w dokładne opisy i sprawdzić która z nich najbardziej odpowiada naszym potrzebom i wpisze się w budżet jakim dysponujemy.

Okap kuchenny to sprzęt który pozwoli zadbać o higienę i pozbyć się zapachów podczas gotowania

Kolejnym z akcesoriów obok którego nie można przejść obojętnie wybierając wyposażenie kuchenne jest niewątpliwie okap. Ale jaki okap wybrać do kuchni? Na co trzeba zwrócić uwagę poza tym by odpowiednio komponował się z meblami i idealnie wpasował w urządzane przez nas wnętrze?

Warto pamiętać, że to kategoria sprzętu która przez lata też znacznie się zmieniła. Co dla wielu okaże się kluczowe — dzięki rozwojowi technologii, ich konstrukcje udało się znacznie zminiaturyzować. Dzięki temu nawet w najmniejszych kuchniach można cieszyć się świeżym powietrzem. Jeżeli macie możliwość podłączenia sprzętu do instalacji kominowej lub wentylacyjnej - warto zainteresować się okapami kominowymi, jeżeli konstrukcja budynku na to nie pozwala — pozostają pochłaniacze. To sprzęty które pracując w obiegu zamkniętym pochłaniają powietrze znad kuchenki, a następnie po prostu je filtrują. Aby działały efektywnie trzeba będzie regularnie dbać o wymianę filtrów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich opisywanych tutaj sprzętów, wiele zależy od naszych preferencji. Jeżeli planujecie minimalistyczną kuchnię, to prawdopodobnie zwrócicie się w kierunku okapów teleskopowych, które można zamontować pod szafką. Dzięki ruchomemu elementowi można je rozsunąć, zwiększając tym samym powierzchnię pochłaniającą. Jeżeli miejsce nie stanowi problemu, to tak naprawdę można wybierać i przebierać w setkach dostępnych na rynku modeli. Wszystkie bowiem można zabudować według naszego widzimisię. Ważnym aspektem na który warto zwrócić uwagę podczas zakupu okapu jest typ kuchenki / płyty z jakiej korzystamy. Jeżeli gotujemy na żywym ogniu, okap musi wisieć co najmniej 75 centymentrów nad płytą. W przypadku płyt indukcyjnych nie stanowi to większej różnicy. Osobną kategorią od lat pozostają okapy wyspowe przeznaczone dla wysp kuchennych, które montowane są bezpośrednio przy suficie.

Jak wszystkie współczesne urządzenia elektroniczne, okapy takze mają cały szereg opcji które umilą nam korzystanie z nich. Jeżeli nie lubicie głośnych szumów, warto rozejrzeć się za modelem oferującym tryb pracy cichej. Wszyscy zapominalscy prawdopodobnie z otwartymi ramionami przywitają czasowe programatory, zdalne sterowanie z poziomu smartfona czy też czytelne panele elektroniczne które pozwolą wygodnie korzystać ze sprzętu.

Lodówka - bez niej chyba nikt nie wyobraża sobie współczesnej kuchni!

Pojawienie się lodówek w domach kompletnie zrewolucjonizowało sposób podejścia ludzi do jedzenia. Podobnie jak w przypadku każdego domowego AGD, tutaj również czekają na nas setki modeli. W ostatnich latach wyjątkową popularnością cieszą się dwudrzwiowe lodówki side-by-side. To właśnie po nie sięgają wymagający użytkownicy, oczekujący dużo miejsca na jedzenie, napoje oraz ogromnych zamrażarek. Współczesne lodówki naszpikowane są technologiami pozwalającymi zachować świeżość przechowywanych w nich produktów, wygodę obsługi, prostą regulację obowiązujących tam temperatur... a także dużo miejsca. Dzięki pomniejszeniu konstrukcji wnętrza oferują więcej miejsca niż konstrukcje sprzed lat, a specjalnie przygotowane miejsca pozwalają jeszcze efektywniej przechowywać żywność, dbając jednocześnie o najwyższą świeżość. Jeżeli nie wiesz który model wybrać - sprawdź ranking lodówek side by side, w którym znajdziesz wszystkie najciekawsze modele dostępne obecnie na rynku!

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD