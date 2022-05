Niezależnie od tego, jak i co czytasz, Targi Książki Empiku są w sam raz dla Ciebie

Spotkania autorskie, konkursy, rabaty na książki do -50% i szansa na autografy ulubionych autorów – oto najnowsza odsłona Targów Książki Empiku, która organizowana jest w najbardziej przyjaznej uczestnikom formie hybrydowej. Ruszajcie do salonów i odwiedzajcie stronę wydarzenia, żeby być na bieżąco!

Między 18 a 31 maja, w ramach wiosennej edycji Targów Książki Empiku odbywa się w sumie 60 wydarzeń, w tym spotkania z polskimi i zagranicznymi autorami najgorętszych premier wydawniczych, wywiady na żywo i dyskusje wokół książek. Można je oglądać online i śledzić z dowolnego miejsca w ramach transmisji na Facebooku i Instagramie Empiku. Formuła pozwala widzom na aktywny udział i interakcję z ulubionymi autorami dzięki możliwości zadawania pytań w komentarzach. Na uczestników wybranych spotkań czekają także egzemplarze książek z autografami pisarzy.

Cyfrowa (r)ewolucja

Czytasz wyłącznie książki w tradycyjnym (papierowym) wydaniu? Wolisz e-booka na czytniku? A może wciągają Cię historie do słuchania – w tym audiobooki, słuchowiska czy seriale audio z gwiazdorską obsadą? Targi Książki Empiku odzwierciedlają ewolucję książek i zmiany w sposobie ich „konsumpcji”. Cyfrowe formaty zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników, dlatego specjalnie dla nich Empik przygotował na targach Strefę Digital. Swoją ofertę – w tym gorące nowości – prezentuje tu aż 150 wydawców.

Spotkanie z Katarzyną Bondą na Targach Książki Empiku

Każdy może wybrać dogodny dla siebie format, bo większość najbardziej oczekiwanych premier tej wiosny jest dostępna zarówno w papierze (również w opcji druku na życzenie), jak i cyfrze. To m.in. najnowsza książka „Ostatni śnieg” mistrza stand-upu Rafała Paczesia wydana również jako audiobook, „Zimna sprawa” królowej polskiego kryminału Katarzyny Bondy w formie audio- i e-booka czy pierwsza w historii powieść Marcina Mellera „Czerwona Ziemia” w wersji audio. Nie brakuje także tytułów dedykowanych młodszym czytelnikom, w tym „Powrót zabójców smoków. Smocza straż 5” Brandona Mulla, którą również można e-czytać a także słuchać jako audiobooka w interpretacji uznanego lektora Janusza Zadury.

W Strefie Digital czekają atrakcyjne rabaty do -60%. Dodatkowo użytkownicy Empik Premium mogą skorzystać ze specjalnych promocji cenowych na bestsellerowe tytuły w cenie 12,90 zł lub nawet 9,90 zł. Jeśli e-czytelnicy i słuchacze poczują niedosyt, w aplikacji Empik Go znajdą dziesiątki tysięcy audiobooków, ebooków i podcastów, w tym produkcji oryginalnych i coraz popularniejszych seriali audio. Książka cyfrowa jest także głównym tematem webinarów i dyskusji w ramach branżowej sceny Forum, która stanowi przestrzeń wymiany wiedzy dla osób związanych zawodowo z rynkiem wydawniczym. Podczas tych targowych spotkań eksperci poruszają m.in. tematykę druku na żądanie, obecności e-booków i audiobooków w bibliotekach czy wykorzystania formatu podcastów jako narzędzia promocji książek, filmów i seriali.

Atrakcje online i offline

Rafał Pacześ, Radek Rak, Brandon Mull, David Lagercrantz, Adam Bodnar, Anja Rubik, Jacek Galiński, Herytiera „Pizgacz”, Marcel Moss, Grzegorz Kasdepke czy Maciej Stuhr – to tylko niektórzy goście wiosennej odsłony Targów Książki Empiku. Na pięciu wirtualnych scenach spotkacie w sumie kilkudziesięciu polskich i zagranicznych pisarzy. Warto przestudiować pełny program na stronie Empik.com/targi-ksiazki i zarezerwować czas na udział choć w części spotkań. Do wydarzeń, które przegapicie, możecie wrócić w każdej chwili na Facebooku i YouTubie Empiku.

Spotkanie z Torrey Peters na Targach Książki Empiku

Jakich spotkań nie możecie pominąć? Wśród wydarzeń zaplanowanych na scenie Apostrof, dedykowanej literaturze pięknej i reportażowi, interesująco zapowiada się rozmowa z Radkiem Rakiem, autorem książki „Agla”. To czwarta w dorobku i – jak zapowiada wydawnictwo - niepodobna do żadnej innej powieść autora, który w 2020 roku został laureatem Nagrody Literackiej „Nike”. O kulisach jej powstawania opowie już 28 maja. Wśród wymienionych gości warto zwrócić także uwagę na postać Davida Lagercrantza. Szwedzki dziennikarz zasłynął m.in. z kontynuacji słynnej serii Stiega Larssona „Millennium”, która cieszy się dużym uznaniem krytyków i czytelników. Podczas Targów zaprezentuje najnowszą książkę „Człowiek, który wyszedł z mroku”. Autor będzie gościem Sceny Głównej 29 maja.

Targi są również przestrzenią do dyskusji na istotne tematy społeczne. 29 maja na Scenie Głównej pojawi się inicjatorka projektu SEXEDPL Anja Rubik z okazji premiery przewodnika dla rodziców „Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu”. Powstał on w odpowiedzi na realne potrzeby rodziców. Jak wynika z badań, aż 81% z nich chciałoby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności, 45% przyznaje, że nie wie, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć na ten temat, a 44% dostrzega skrępowanie dziecka i nie umie sobie z nim poradzić. W rozmowach poruszających tematykę praw człowieka czy równości płci wezmą udział m.in. Maciej Stuhr czy Piotr Jacoń.

Polecamy Waszej szczególnej uwadze wydarzenia na Scenie Zrozumieć świat, która jest poświęcona aktualnej sytuacji geopolitycznej. Na pytania internautów odpowiadają tu autorzy bestsellerów ostatnich tygodni i długo wyczekiwanych premier, m.in. Krystyna Kurczab-Redlich („Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”) czy Wojciech Rogacin, autor biografii Wołodymyra Zełenskiego. Wszystkie spotkania na tej scenie poprowadzi zaś Witold Szabłowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich reportażystów, autor m.in. książki „Rosja od kuchni”.

Chociaż same spotkania autorskie odbywają się wirtualnie, tym razem targi książki przyjęły formułę hybrydową. Na Empik.com przeceny sięgają -50%, natomiast w salonach w całej Polsce można upolować nowości książkowe z rabatem do -30%. Ponadto w wybranych sklepach czekają na Was unikalne egzemplarze bestsellerów i premierowych tytułów z autografami autorów.

Targi Książki Empiku trwają do 31 maja. Pełny program jest dostępny na stronie: Empik.com/targi-ksiazki.

