Windows 10 i Windows 11 to systemy operacyjne, które same w sobie charakteryzują się niezłą wydajnością i stabilnością. Niemniej jednak, czasem mogą występować problemy z ich szybkością działania, które powodują frustrację i utrudniają pracę. Co zrobić aby przyspieszyć działanie systemu, jakie czynniki mogą spowalniać system i jak ich unikać? Odpowiem niżej.

Pomyślcie o Windows trochę jak o maszynie, która potrzebuje oliwienia. Podłączenie do niej zbyt wielu odbiorników energii (programów, również działających w tle) to dobry kierunek ku... gorszej wydajności całości. Brak serwisu (aktualizacje / zagrożenia) także mogą wpłynąć na szybkość działania i awaryjność OS-u. Brak dbałości o aktualne sterowniki to także coś, co nie jest korzystne z punktu widzenia cech, które nas interesują najbardziej. Ale spokojnie - rozbijmy to na konkretne części:

Usuwanie niepotrzebnych plików i programów

Całkiem czytelnym dla każdego sposobem na przyspieszenie systemu jest usuwanie niepotrzebnych plików i programów. W systemie Windows 10 i Windows 11 łatwo jest doprowadzić do nadreprezentacji niepotrzebnych programów, które zajmują cenne miejsce na dysku twardym. Można skorzystać z wbudowanych narzędzi systemowych, takich jak "Czujnik pamięcu czy "Dodaj / Usuń programy", aby pozbyć się niepotrzebnych plików i programów. Warto jednak pamiętać, że usuwanie plików systemowych lub programów, które są potrzebne do działania systemu, może doprowadzić do jego awarii.

Możesz zainstalować dodatkowe programy, które pozwalają na zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami, ale... narzędzia wbudowane w Windows 11 i Windows 10 według mnie są całkiem dobre. Ale to, w jaki sposób będziesz robić porządki na swojej maszynie - zależy już tylko do Ciebie.

Optymalizacja ustawień systemowych

Równie dobrym sposobem na przyspieszenie systemu jest optymalizacja ustawień systemowych. W systemie Windows 10 i Windows 11 można dokonać wielu zmian w ustawieniach, które przyspieszą działanie systemu. Można na przykład wyłączyć elementy animacji interfejsu, co zwiększy szybkość działania systemu.

Można również wyłączyć niepotrzebne usługi systemowe, które spowalniają system. Warto jednak pamiętać, że niektóre usługi systemowe są kluczowe dla działania systemu i ich wyłączenie może doprowadzić do jego awarii. W aplecie services.msc, możesz znaleźć sporo takich "kandydatów" do wyłączenia, aczkolwiek - jak wspomniałem - rób to ostrożnie. Ani ja, ani redakcja Antyweb - nie weźmiemy odpowiedzialności za to, co stanie się potem z OS-em.

Instalowanie aktualizacji systemowych i sterowników

Windows Update od Windows 10 to naprawdę istotny element OS-u od Microsoftu. Instalacja aktualizacji systemowych i sterowników wpływa jednoznacznie pozytywnie na wydajność i pewność systemu. Microsoft regularnie udostępnia aktualizacje, które poprawiają bezpieczeństwo i wydajność OS-u. Zainstalowanie aktualizacji może pomóc w rozwiązaniu problemów z szybkością działania systemu. Warto również regularnie aktualizować sterowniki urządzeń, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Trzeba przy tej okazji wspomnieć, że sterowniki, czy też nowe wersje BIOS-u i UEFI mogą zostać zainstalowane poprzez Windows Update. Microsoft stworzył więc całościowe rozwiązanie dedykowane temu, aby Twoja maszyna była: bezpieczna, aktualna, szybka i mniej awaryjna. To bardzo prosta kalkulacja: uaktualnienia po prostu się opłacają, choć zdarza się, że Microsoft coś popsuje. To już jednak rzadkość.

Unikanie cyberzagrożeń

Drodzy Państwo, licho naprawdę nie śpi. W dalszym ciągu można natrafić na cyberzagrożenia, które będą obciążać komputer, wysyłać wykradzione dane do hakerów, a ponadto - mogą spowodować nawet to, że utracisz dostęp do swoich kont w serwisach społecznościowych i pieniądze. Niektóre zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem mogą spowalniać system - to po prostu programy, które też potrzebują zasobów maszyny, żeby działać.

Można uniknąć większości zagrożeń, stosując się do kilku podstawowych zasad. Warto zainstalować program antywirusowy lub posiłkować się doskonałym Defenderem, aby chronić system przed wirusami i innymi zagrożeniami. Należy również unikać otwierania podejrzanych linków i pobierania plików z nieznanych źródeł, ponieważ mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie. Warto również pamiętać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. Uaktualnienia w Windows Update do okresowej walidacji wersji systemu oraz sygnatur zabezpieczeń Defendera na pewno w tym pomogą.

Nie obciążaj nazbyt Windows

To proste jak budowa cepa - ale unikanie nadmiernego obciążenia naprawdę działa. Zbyt duża ilość programów i procesów działających w tle może spowalniać system - warto więc spojrzeć raz na jakiś czas na to, jakie oprogramowanie działa sobie w tle na naszym komputerze. Polecam także przejrzenie aplikacji, które uruchamiają się wraz ze startem Windows. Tam można znaleźć naprawdę dużo niespodzianek i co tu dużo mówić... to także wpływa na to, jak zachowuje się nasz Windows.

Warto również pamiętać o regularnym czyszczeniu rejestru systemu, aby zapobiec jego nadmiernemu rozrostowi i spowolnieniu działania systemu. Zastrzegam jednak, że to operacja odrobinę ryzykowna, bo w rejestrze systemowym znajduje się mnóstwo newralgicznych wpisów, których zepsucie doprowadzi do awarii systemu. Jeżeli mam Wam coś polecić w tej materii, to na pewno żadnego CCleanera, który wali szeroko i bez konkretów, a Adwcleaner od Malwarebytes robi dobrą robotę. Ale uwaga - zbędne wpisy po infekcjach warto usuwać dopiero wtedy, kiedy na naszym komputerze nie ma już działającego cyberzagrożenia.

Windows można przyspieszyć - nie jest to trudne, ani też szczególnie skomplikowane. Sporo można przy tej okazji popsuć, ale i wiele można zyskać. Jeżeli wiecie, co robicie - nie powinno być żadnego problemu. Pamiętajcie, że Windows jest podatny na zaśmiecenie go - właściwie tylko od Was zależy to, jak będzie on pracował.