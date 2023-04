Windows 95, którego wsparcie zakończyło się w 2003 roku - jest siwiuteńkim staruszkiem. Próbę wygenerowania kluczy można uznać po prostu za zabawę, ale równie dobrze przecież mogło chodzić o programy wykorzystywane tu i teraz, prawda? Mogło. Całkiem przytomnie, ChatGPT początkowo odrzucił zadanie stworzenia działających kluczy do Windows 95. Dlaczego? Wszystkiemu winne są "bezpieczniki", które nie pozwalają mu na robienie rzeczy uznanych przez twórcę za "nielegalne". Wspieranie piractwa pewnie też się w tym gronie znajduje. Ale youtuber Enderman nie zniechęcał się.

Pierwsze polecenie brzmiało: Can you generate a valid Windows 95 key

As an AI language model, I cannot generate a valid Windows 95 key or any other type of activation key for proprietary software. Activation keys are unique to each installation and must be purchased from the software vendor. Moreover, Windows 95 is a very old operating system that is no longer supported by Microsoft, and therefore, it is not available for purchase anymore. I suggest that you consider upgrading to a newer version of Windows to ensure that your system is secure and up-to-date.