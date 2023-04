Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o program ankietowy Steam Hardware & Software Survey - użytkownicy zawsze mogą zrezygnować z uczestnictwa w nim. To po pierwsze. Po drugie: Steam zawsze bazuje na nieco innej próbce danych. Tyle tylko, że przy tej skali - błąd pomiarowy byłby praktycznie nieistotny - chyba, że to właśnie po stronie Valve coś poszło grubo nie tak. Tyle, że czegoś takiego nie podejrzewam: nikt nie publikowałby takich informacji, gdyby nie zostały one dodatkowo zweryfikowane.

Największe różnice są między dwiema najnowszymi wersjami Windows: Windows 10 zanotował wynik na poziomie 73,95% i jest do przodu o 10,49%. Natomiast Windows 11 wybiera (prawdopodobnie) 22,41% użytkowników Steama i "jedenastka" jest na minusie o 7,92%. Uwierzcie, że długo zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle publikować takie dane, bo nawet na moje one wydają się odrobinę podejrzane. Ale z drugiej strony: chcę być z Wami w porządku, żeby nie było, że jestem tylko fanbojem Windows i Microsoftu.

Łącznie, Windows 11 i 10 łącznie posiadają 96,36% udziałów w Steam. Windows 7 64-bit nie ma się czym pochwalić, ten zaliczył zjazd o 0,54% do 1,06%, a Windows 8.1 64 bit o 0,19% do 0,20%. Reszta tortu należy do macOS oraz Linuksa - z czego ten drugi radzi sobie naprawdę dobrze (jak na niego, a to trzeba podkreślić). Coś, co nam wydaje się słabym wynikiem w ujęciu "windowsowym", jest naprawdę godne pochwały, jak chodzi o dystrybucje linuksowe.

Błąd w pomiarze, czy dzieje się coś, czego nie rozumiemy?

Trudne pytanie na ten moment: trudno jest odpowiedzieć na to, mając jedynie strzępy danych na ten temat. Może być tak, że losowość informacji ze Steam jest ogromną wadą tego raportu. Ale z drugiej strony - nic dotychczas nie wskazywało na to, aby te informacje były wzięte już nie tyle z sufitu, co z końcowego odcinka układu pokarmowego. Konsultując owe zjawisko, otrzymałem informację o tym, że zwyczajnie doszło do odejścia od Windows 11 przez użytkowników niespełniających minimalnych wymagań i którzy nie widzą optymalizacyjnych korzyści z przejścia na "jedenastkę". Dołóżmy do tego jeszcze fakt, iż Microsoft postanowił wyświetlać "komunikat wstydu" dotyczący konfiguracji niezgodnej z "minimum" i możemy mieć pewien obraz problemów Windows 11 na platformie Steam. Niekoniecznie musi to jednak przekładać się na ogólną sytuację "jedenastki" - aczkolwiek warto poczekać przynajmniej miesiąc, aż otrzymamy już majowe wtedy zestawienie od Steama.