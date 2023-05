Tom Cruise wraca jako agent od misji niemożliwych do wykonania - Ethan Hunt. Już w lipcu na ekrany kin trafi najnowsza, 7. odsłona franczyzy Mission Impossible. Najnowsza część o podtytule Dead Reckoning to prawdopodobnie przedostatni film w tej obsadzie.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Pt. 1

Pewnie trudno w to uwierzyć, ale pierwszy film z serii Mission Impossible zadebiutował na ekranach kin w 1996 roku, czyli 27 lat temu. Co jeszcze ciekawsze, w tym czasie jego podstawowa obsada praktycznie się nie zmieniła, na czele z głównym bohaterem, którego niezmiennie gra Tom Cruise. Ethan Hunt, agent IMF wraca na swoją ostatnią misję i możecie być pewni, że również tym razem nie zabraknie widowiskowych scen, pościgów oraz brawurowych akcji. Będzie też słynny pociąg, którego wypadek miał zostać nagrany w Polsce, ale ostatecznie konserwator zabytków nie wydał zgody na zniszczenie zabytkowego mostu.

W najnowszej odsłonie Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 poza Tomem Cruisem zagrają Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby oraz Frederick Schmidt. Za reżyserię odpowiada dobrze już nam znany Christopher McQuarrie. Jak sam tytuł wskazuje, będzie to pierwsza część, na drugą, która była kręcona jednocześnie z pierwszym filmem, będziemy musieli poczekać niespełna rok. Premiera w kinach zaplanowana jest na 12 lipca 2023 roku, druga i prawdopodobnie ostatnia część sagi Mission Impossible trafi do kin 28 czerwca 2024 roku.

Dotychczasowe 6 filmów z serii przyniosło ponad 3,5 mld USD zysków z kin na całym świecie i oczekiwania wytwórni Paramount Pictures dotyczące najnowszej odsłony są równie wysokie. Wiele wskazuje jednak na to, że Tom Cruise ponownie pokaże, że potrafi przyciągnąć przed ekrany w kinach miliony widzów. Trailer nie jest może wybitny, ale mnie zachęcił do wizyty w kinie. Możecie go obejrzeć poniżej.