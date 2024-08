SkyShowtime nawiązało swoje pierwsze partnerstwo w Polsce z Play - jednym z największych dostawców usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji. Od dziś, Play oferuje swoim klientom dostęp do serwisu SkyShowtime, zapewniając dostęp do wszystkich filmów i seriali na platformie, ale z dodatkowym bonusem. Klienci Play będą mogli subskrybować plan Standard Plus (bez reklam) w serwisie SkyShowtime. Dodatkowo, Play udostępni swoim klientom dwa kanały linearne - SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 - które są niedostępne dla subskrybentów usługi VOD z wykupionym abonamentem bezpośrednio.

Monty Sarhan, CEO SkyShowtime, wyraził radość z nawiązania współpracy, mówiąc: "Cieszymy się, że od dzisiaj klienci Play będą mogli korzystać z serwisu SkyShowtime, wybierając jeden z przygotowanych dla nich pakietów. Dzięki temu partnerstwu - naszemu pierwszemu w Polsce - z dumą poszerzamy naszą obecność w Europie Środkowo-Wschodniej".

SkyShowtime w Play - dostęp do VOD i dodatkowe bonusy

SkyShowtime to w tej chwili jedyny serwis, w którym dostępne są wszystkie pięć sezonów globalnego hitu Yellowstone (na Netflix są tylko dwa sezony, ale w 4K) oraz jego spinoffy "1883" i "1923". Od teraz klienci Play mogą też oglądać inne seriale i filmy dostępne na SkyShowtime na życzenie, a także na dwóch kanałach linearnych. Wśród oferowanych tytułów są także "Special Opps: Lioness", "Burmistrz Kingstown", "Psi Patrol: Wielki film", "Tatuażysta z Auschwitz", "Tulsa King" i niedawna premiera prosto z kina "Wyfrunięci". Niebawem do oferty trafi doceniany film "Przesilenie zimowe".

Mikkel Noesgaard, CMO Play, dodaje także, ż: "Partnerstwo ze SkyShowtime jest dla nas ważnym krokiem. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym operatorem w Polsce, który może zaoferować swoim abonentom łatwy dostęp do SkyShowtime i wprowadzić dwa nowe kanały premium do oferty. SkyShowtime wzbogaci także naszą Telewizję Nowej Generacji, która jest unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku i pozwala użytkownikom nawet co miesiąc zmieniać platformy VOD oraz pakiety telewizyjne, z których korzystają w ramach abonamentu".