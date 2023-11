Szukasz procesora? Wybierz Intel Core, a pieniądze wrócą na Twoje konto

Trwa oferta promocyjna, w ramach której za zakup wybranych modeli procesorów Intel można otrzymać zwrot części poniesionych kosztów na konto bankowe. Które to procesory i jak skorzystać z promocji? Podpowiadamy!

Koniec roku to czas, kiedy szczególnie chętnie inwestujemy w elektronikę użytkową. Użytkownicy komputerów PC, zwłaszcza gracze, nierzadko dokonują przeglądu posiadanych zestawów w poszukiwaniu komponentów, które kwalifikują się do wymiany na bardziej wydajne. Ci, którzy rozważają wymianę procesora, dostali solidny argument ku temu, by podjąć decyzję o zakupie nowego. W ramach oferty przygotowanej przez firmę Intel można otrzymać nawet przeszło 800 złotych na konto bankowe.

Co bardzo istotne, promocja obejmuje szereg popularnych modeli dwunastej i trzynastej generacji, co oznacza, że wybór jednego z nich nie musi wiązać się z kolejnymi inwestycjami np. w nową pamięć RAM czy płytę główną. Wśród których modeli procesorów Intel Core można wybierać?

Cashback na procesory Intel Core: na konto może wrócić nawet ponad 800 złotych

Lista procesorów objętych promocją zaczyna się od popularnych modeli 12. generacji. Za zakup procesora Intel Core i5-12600K można otrzymać zwrot w wysokości 267 złotych. Dokładnie ta sama kwota zostanie zwrócona przy zakupie tego procesora w wariancie pozbawionym wbudowanego układu graficznego, czyli Intel Core i5-12600KF.

Większy cashback dotyczy procesorów z topowej serii Intel Core i9. Za zakup modeli Intel Core i9-12900K i Intel Core i9-12900KF można otrzymać 423 złote zwrotu. Najwięcej pieniędzy wróci na konto, gdy zdecydujemy się na procesor Intel Core i9-12900KS: aż 846 złotych.

Oferta promocyjna obejmuje również procesory Intel Core 13. generacji, a konkretnie modele Intel Core i7-13700K i Intel Core i7-13700KF. Wybierając jeden z nich, można liczyć na zwrot w wysokości 223 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Cashback za zakup procesorów Intel Core otrzymamy po spełnieniu kilku wymagań, dlatego przed zakupem, dla rozwiania wszelkich wątpliwości, warto sięgnąć po regulamin promocji. Co w nim znajdziemy? Przede wszystkim listę sklepów, w których można zakupić procesory kwalifikujące się do otrzymania zwrotu na konto. Promocja obowiązuje w sklepach Komputronik, x-kom, NTT, RTV Euro AGD, Media Expert i Sferis.

Jako że zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio na konto bankowe, należy posiadać rachunek prowadzony w polskiej walucie.

Procesory Intel Core – gwarancja wydajności niezależnie od zastosowania

Dlaczego warto rozważyć zakup procesora właśnie teraz? Większość modeli dostępnych w promocji to topowe konstrukcje z serii Intel Core i7 oraz Intel Core i9. To procesory szczególnie chętnie wybierane przez graczy oczekujących bezkompromisowej wydajności niezależnie od tego, którą grę uruchomią na swoim komputerze. Objęte promocją konstrukcje warto rozważyć również jako procesor dla komputera o bardzo wysokiej wydajności, którego podstawowym zastosowaniem jest obróbka zdjęć, materiałów wideo czy tworzenie grafiki trójwymiarowej.

Dostępne w promocji procesory są kompatybilne z płytami głównymi wyposażonymi w podstawkę Intel LGA 1700. To nowoczesne konstrukcje mogące stanowić bazę dla bardzo wydajnych komputerów jeszcze przez wiele długich lat. Jako że dostępne są w sprzedaży już od kilku lat, w wielu przypadkach wymiana procesora nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami, o czym już wspominaliśmy.

Promocja obowiązuje od 20 października do 20 listopada 2023 roku, dlatego na skorzystanie z niej zostało już tylko kilka dni. Warto podjąć decyzję już teraz i cieszyć się wysoką wydajnością w jeszcze lepszej cenie.