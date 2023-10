Intel pokazał trzy nowe procesory. Idealne dla graczy

Intel i AMD biją się jak równy z równym, jeżeli chodzi o to, która firma przygotuje najlepszy i najwydajniejszy procesor. Ten wyścig jak najbardziej służy konsumentom, którzy mogą otrzymać coraz wydajniejsze układy w konkurencyjnej cenie. Najbardziej oczywiście cieszą się z tego gracze, którzy wydają się być główną grupą docelową obydwu marek.

Dlatego też wszyscy śledzą to, co zrobią obaj producenci i jaką przyjmą strategię. Intel bowiem już jakiś czas temu zapowiedział 14. generację swoich układów, która nosi nazwę Raptor Lake Refresh. Teraz poznaliśmy pierwsze 3 CPU z tej serii i trzeba powiedzieć, że naprawdę warto się z nimi zapoznać.

Intel Core i9-14900K, i7-14700K i i5-14600K bez tajemnic

Nowe procesory 14. generacji pojawią się w sklepach jutro, ale już teraz wiadomo o nich prawie wszystko. Mają to być modele w których można podnieść taktowanie, a ich bazowa wydajność w grach ma być do 23 proc. wyższa od konkurencyjnej serii Ryzena 7000X3D.

W przypadku i9 mamy tu 24 rdzenie (8 rdzeni P i 16 rdzeni E) i 32 wątki. Taktowanie rdzeni wydajnościowych to 3,2 Ghz i 6 w trybie turbo, a w przypadku rdzeni E jest to 2,4 do 4,4 Ghz. Dodatkowo mamy tu 68 MB cache i TDP 125 oraz MTP 253 W. Core i7 ma tu 20 rdzeni (8+12) i 28 wątków. zegary na poziomie 3,4/5,6 Ghz dla rdzeni P i 2,5/4,3 dla E. Cache to 61 MB a TDP jest takie samo jak dla i9. Core i5 natomiast to 14 rdzeni (6+8) i 20 wątków z taktowaniem 3,5/5,3 i 2,6/4,0 Ghz. Procesor ma 44 MB cache'u oraz TDP/MTP na poziomie 125/181 W. Wszystkie procesory współpracują z pamięciami DDR4-3200/DDR5 -5600.

Intel zaprezentował też grafikę z własnych testów pokazujących, skąd wzięło się twierdzenie o tak dużym skoku wydajnościowym względem konkurencji. Jak, że są to wewnętrzne testy, warto jednak podchodzić do takich wyników z rezerwą.

Znane są też ceny nowych modeli. Jest to 589 dolarów z a Core i9, 409 za i7 oraz 319 za model Core i5. Intel nie podniósł więc cen z zeszłego roku, jak wiele osób się spodziewało. Jak jednak nowe procesory sprawdzą się w praktyce? O tym przekonamy się niedługo.

