Acer wchodzi na rynek kart graficznych. Na początek 4 modele

Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC

Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC to karta graficzna oparta na architekurze AMD RDNA 3 z najnowszym układem chłodzenia firmy Acer. Model ten charakteryzuje się solidnym systemem chłodzenia, z potrójnymi wentylatorami Predator FrostBlade 3.0, pierścieniową konstrukcją i falistą teksturą łopatek, zapewniając dzięki temu optymalną cyrkulację powietrza. Wymiary karty to 281,9 x 117,9 x 61,4 mm, co sprawia, że razem z systemem chłodzenia zajmuje 3 sloty w komputerze, ale przy tej długości nie powinno to sprawiać większych problemów.

Radeon RX 7800 XT wyposażony jest w 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 624 Gb/s, co przekłada się na świetną wydajność. Częstotliwość taktowania GPU sięga 2 254 MHz w trybie standardowym i do 2 565 MHz w trybie boost. Z myślą o wszechstronności, karta wyposażona jest w port HDMI 2.1 i trzy porty DisplayPort 2.1, a dzięki aplikacji Predator BiFrost Utility gracze mają możliwość monitorowania wydajności, dostosowanie prędkości wentylatorów i parametrów graficznych do własnych preferencji. Karta jest też fabrycznie podkręcona.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC / 7700 XT OC

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC oraz Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC to karty z nieco niższej półki, ale nadal korzystające pełnymi garściami z architektury AMD RDNA 3. Dzięki temu dają dostęp do raytracingu i przyśpieszają obliczenia związane z AI, a przy tym oerują wydajność pozwalającą na grę w wysokich rozdzielczościach takich jak 1440p i 4K. Taktowanie karty Nitro Radeon RX 7700 osiąga 2276 MHz w trybie standardowym i aż 2599 MHz w trybie boost. Nitro Radeon RX 7800 osiąga odpowiednio 2254 MHz i 2565 MHz. Nowością w kartach graficznych Acer Nitro jest zastosowany nowy silnik kodowania/dekodowania multimediów, umożliwiający kodowanie obrazu o wysokiej rozdzielczości. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się multimediami o doskonałej jakości, pełnym spektrum kolorów i dynamicznych ulepszeniach, niezależnie od tego, czy eksplorują świat gier, przesyłają strumieniowo filmy, czy tworzą projekty.

Ważnym elementem jest także dbałość o temperaturę. GPU Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC i Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC wyposażone są w podwójne wentylatory Nitro FrostBlade, poprawiające przepływ powietrza i skutecznie odprowadzające ciepło z obudowy. Zaawansowany system chłodzenia został sprytnie ukryty pod starannie zaprojektowaną obudową o wymiarach 279 x 129,62 x 50,42 mm, przy zachowaniu 2,5-slotowej konstrukcji, co pozwala graczom maksymalizować przestrzeń bez utraty wydajności. Nowe karty graficzne posiadają jeden port HDMI 2.1 i trzy gniazda DisplayPort 2.1.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC

Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC to najsłabszy model w ofercie Acera, ale nadal wystarczający do grania w rozdzielczości 1080p. Z 16 GB pamięci GDDR6 i przepustowością 288 Gb/s, a także taktowaniem zegara osiągającym do 2539 MHz (2810 MHz w trybie boost), użytkownicy mają pewność płynnej i dynamicznej rozgrywki. System chłodzenia z dwoma pierścieniowymi wentylatorami Nitro FrostBlade, zapewnia maksymalny przepływ powietrza i skuteczne chłodzenie GPU.

Mimo swojej kompaktowej budowy, karta graficzna Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC (o wymiarach 265,1 x 111,2 x 40,1 mm i 2,5-slotowej obudowie) to efektywny wybór dla osób, które cenią każdy milimetr wewnątrz obudowy. Z bogatym zestawem portów, w tym jednym HDMI 2.1 i trzema DisplayPort 2.1, karta pozwala na jednoczesne podłączenie do 4 monitorów. Ceny wszystkich wspomnianych modeli kart nie są jeszcze znane.