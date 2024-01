Recenzja Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER - wydajnie i opłacalnie

Kilka dni temu NVIDIA zaprezentowała 3 nowe modele kart graficznych, a pierwszy z nich - GeForce RTX 4070 SUPER wyprodukowany przez firmę Palit mieliśmy okazję już przetestować. Jeśli jesteście ciekawi na co go stać, to zapraszam do lektury.

NVIDIA prezentuje karty RTX 40x0 SUPER

Kilka dni temu NVIDIA zapowiedziała nową rodzinę kart graficznych GeForce RTX 40 SUPER, w skład której wejdą takie układy jak GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER. Zastosowana w tych modelach najnowsza iteracja architektury NVIDIA Ada Lovelace dostarcza jeszcze lepszą wydajność niż standardowe modele zaprezentowane ponad rok temu, a przy tym dostępne są w bardziej atrakcyjnych cenach. Osiągnięto to dzięki poprawie specyfikacji, czyli aktywacji większej liczby jednostek obliczeniowych w chipie w porównaniu do bazowych modeli. Przy zachowaniu zbliżonego taktowania, nowe karty powinny oferować o kilkanaście procent lepszą wydajność w porównaniu do swoich bezpośrednich poprzedników.

Karta graficzna GeForce RTX 4080 SUPER ma być nawet 1,4x szybsza niż GeForce RTX 3080 Ti bez techniki DLSS Frame Generation, zapewniając również wyższą wydajność w tradycyjnej rasteryzacji. RTX 4080 SUPER oferuje większą liczbą rdzeni i szybszą pamięć, co przekłada się na wyższą wydajność. Te karty będą dostępne w sprzedaży od 31 stycznia w cenach zaczynających się od 4999 zł. RTX 4070 Ti SUPER to idealna karta graficzna do gier z maksymalnymi ustawieniami graficznymi w rozdzielczości 1440p, a nawet 4K. W porównaniu do RTX 4070 Ti posiada więcej rdzeni, bufor ramki zwiększony do 16GB i 256-bitową szynę pamięci, co znacząco zwiększy przepustowość do 672 GB na sekundę. Karty GeForce RTX 4070 Ti SUPER będą dostępne w sklepach od 24 stycznia w cenach od 3999 zł.

GPU RTX 4080 SUPER RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD103 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Tranzystory 46 mld 46 mld 36 mld Rdzenie CUDA 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Rdzenie RT 80 66 56 Rdzenie Tensor 320 264 224 Taktowanie 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Wielkość pamięci 16 GB 16 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Współczynnik TDP 320 W 285 W 220 W Cena premierowa 999 USD 799 USD 599 USD Cena (styczeń 2024) ~5000 PLN ~4000 PLN ~3000 PLN

Najsłabszym modelem z nowej rodziny jest karta graficzna RTX 4070 SUPER wyposażona w 20% więcej rdzeni niż RTX 4070, dzięki czemu jest szybsza nawet niż RTX 3090, pobierając znacznie mniej energii. Dzięki technice DLSS 3 jej przewaga zwiększa się jeszcze bardziej, co będziemy mieli okazję jeszcze dzisiaj sprawdzić. Karty powinny być już dostępne w sklepach w Polsce w cenach zaczynających się od 2999 zł. Jeden z takich modeli mieliśmy okazję przetestować przez ostatnie kilka dni, a wyniki tych testów prezentujemy poniżej.

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB - specyfikacja

NVIDIA powoli stopniuje wprowadzanie nowych kart na rynek, nowe modele będą pojawiać się w tygodniowych odstępach. Na pierwszy ogień idzie GeForce RTX 4070 SUPER i właśnie taką kartę od firmy Palit mieliśmy okazję przetestować. Jest to fabrycznie podkręcony egzemplarz, który będzie dostępny prawdopodobnie w nieco wyższej cenie niż sugerowane 2999 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że to nadal całkiem sensowna kwota jak za kartę, która powinna pozwolić na swobodne granie w rozdzielczości rzędu 1440p przy bardzo wysokich ustawieniach jakości grafiki. Specyfikacja nie jest specjalnie zaskakująca, RTX 4070 SUPER to ten sam chip, który mieliśmy w RTX 4070, ale tym razem z odblokowaną większą liczbą jednostek obliczeniowych. Nadal jednak mamy 12 GB pamięci VRAM i podobnie zapotrzebowanie na energię, które nie powinno przekraczać 220 W pod obciążeniem.

GPU RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 SUPER RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD104 AD104 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Tranzystory 46 mld 36 mld 36 mld 36 mld Rdzenie CUDA 9728 7680 7168 5888 Jednostki TMU 304 240 224 184 Jednostki ROP 112 80 80 64 Rdzenie RT 76 60 56 46 Rdzenie Tensor 304 240 224 184 Taktowanie 2205 MHz 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz Boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Wielkość pamięci 16 GB 12 GB 12 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s Współczynnik TDP 320 W 285 W 220 W 200 W Cena premierowa 1199 USD 799 USD 599 USD 599 USD Cena (styczeń 2024) ~5300 PLN ~3750 PLN ~3000 PLN ~2600 PLN

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB

Palit zawsze oferował karty graficzne w atrakcyjnych cenach na tle rywali i ta tradycja została podtrzymana i tym razem. Nie inaczej będzie zapewne przy okazji modelu JetStream GeForce RTX 4070 SUPER OC, który powinien już trafić do oferty pierwszych sklepów. Karta z pewnością robi wrażenie swoimi rozmiarami, choć jak już się zdążyliśmy przyzwyczaić, za wymiary odpowiada w największym stopniu rozbudowany radiator z wieloma rurkami cieplnymi oraz aż trzema wentylatorami. Sama płytka PCB jest mniej więcej połowy wielkości całej karty. System chłodzenia jest pół-pasywny, co oznacza, że wyświetlając pulpit, karta jest bezgłośna, chłodzona tylko za pomocą pokaźnego radiatora.

Sama konstrukcja karty jest bardzo solidnie wykonana, wzmocniona aluminiowymi ramkami, które trzymają wielki radiator w ryzach. Dzięki temu nie mamy wrażenia, że jest to delikatna karta, a po zamontowaniu w slocie PCI Express 16x, mocno siedzi w obudowie i nie daje żadnych powodów do obaw. Miłośnicy światełek nie będą pewnie zachwyceni, ale jak już wspominałem, dzięki temu cena powinna być atrakcyjna na tle konkurencji.

Całą konstrukcję w największym stopniu stabilizuje tzw. back-plate, czyli stalowa płyta, do której przymocowane jest PCB oraz cały system chłodzenia. W tylnej części ma ona ażurową konstrukcję, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Sama karta ma 32 cm długości, więc warto sprawdzić przed zakupem czy zmieści się w waszej obudowie, tym bardziej, że de facto zabiera 3 sloty z racji rozbudowanego systemu chłodzenia.

Na pokaźnym śledziu, który zajmuje 2 sloty PCIe znajdziemy standardowy zestaw portów wideo, czyli 3x DisplayPort 1.4 oraz 1x HDMI 2.1. Nie ma tego dużo, ale z pewnością wystarczy nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Śledź pełni też rolę stabilizatora całej konstrukcji, co wyraźnie widać po sporej liczbie śrubek jakimi przymocowany jest do radiatora.

Zapotrzebowanie na energię kart GeForce RTX 4070 SUPER nie jest rekordowe, to oficjalnie około 220 W, ale NVIDIA i tak zdecydowała się na zastosowanie swojego autorskiego złącza zasilania, które wygenerowało sporo złej prasy. W tym modelu nie zauważyłem aby się ono przegrzewało, a dostarczona w zestawie przejściówka, do której podłączamy 2 wtyczki PCIe-8pin pasuje idealnie i mocno siedzi w gnieździe. W zasadzie poza kiepskimi walorami estetycznymi w obudowie z szybą, w niczym nie przeszkadza i jest dużo wygodniejsze niż 2 czy 3 gniazda PCIe-8pin wpinane obok siebie.

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB - wydajność

Na konfigurację testową składa się standardowo taktowany procesor Intel Core i9-9900K oraz 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz, które zamontowane zostały na płycie ASUSa z chipsetem Intel Z370. Całość działała pod kontrolą systemu Windows 11 23H2 w wersji 64bit, który został zainstalowany na dysku WD Black SN750 o pojemności 1 TB. Wszystko to zasila Corsair RM850x o mocy 850 W. Podczas testów skorzystałem z najnowszych dostępnych sterowników od NVIDIA. Wyniki testów znajdziecie na wykresach poniżej.

Wyniki w testach przedstawiają się następująco:

W nowej konfiguracji systemowej mam dosyć ograniczoną bazę porównawczą, dlatego wyniki RTX 4070 SUPER mogą nie wyglądać zbyt okazale. Warto jednak mieć na uwadze, że RTX 4080 to nadal znacznie droższa karta niż model, który dzisiaj ma swoją premierę, a różnica w wydajności waha się w okolicach 20-25%. Zgodnie z zapowiedziami firmy NVIDIA, RTX 4070 SUPER świetnie nadaje się do rozgrywki w rozdzielczośći 1440p, nawet przy bardzo wysokich ustawieniach jakości z włączonym ray-tracingiem i bez wspomagaczy typu DLSS czy DLSS Frame Generation.

Warto też odnotować, że skorzystanie z DLSS3 czy DLSS Frame Generation pozwala wyraźnie zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek bez większego uszczerbku dla jakości obrazu. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że RTX 4070 SUPER potrzebuje przy tym znacznie mniej energii niż RTX 4080. Warto też dodać, że RTX 4070 SUPER dobrze spisuje podczas renderowania, w teście Blendera 4.0.0 osiąga wyniki jak na obrazku poniżej, które ponownie są o około 25% słabsze niż RTX 4080, ale różnica w cenie to obecnie około 60%.

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB - hałas i zużycie energii

Jak już wspominałem, Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER ma pół-pasywny system chłodzenia, więc podczas wyświetlania pulpitu wentylatory mogą pozostać wyłączone, a karta pobiera śladowe ilości energii (~20 W). Dzięki dedykowanym dekoderom wideo, podobnie jest również podczas oglądania filmów. Temperatura rdzenia nie jest wtedy może najniższa, ~43 stopnie Celsjusza, ale z pewnością bezpieczna. W gruncie rzeczy nie musicie się specjalnie przejmować tym, że posiadając tak wydajną kartę graficzną będziecie mieli znacznie wyższe rachunki za prąd. Pobór energii rośnie dopiero gdy uruchomimy jakąś grę, szczególnie bardziej wymagającą z ray-tracingiem (RTX) i DLSS, które aktywują dodatkowe układy w GPU.

W przypadku mojej platformy testowej, pobór energii podczas grania rósł do około 360 W, co oznacza, że sama karta potrzebowała mniej więcej 240 W. To sporo, ale nie są to wartości szokujące jak w przypadku RTX 4080, gdzie z łatwością można przekroczyć 440 W dla całej platformy. Poza tym rozbudowany system chłodzenia sprawia, że karta ma bardzo akceptowalne temperatury. Nawet pod dużym obciążeniem temperatura GPU nie przekraczała 64 stopni Celsjusza, a prędkość wentylatorów oscylowała w granicach 1250 RPM więc było po prostu cicho. Przy zamkniętej obudowie karta jest praktycznie niesłyszalna i nie powodowała żadnego dyskomfortu dla pozostałych domowników.

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB - podsumowanie

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB to świetna karta graficzna, oferuje wydajność na wystarczającym poziomie do grania w rozdzielczościach 1080p czy 1440p, a do tego robi to w bardzo kulturalnej atmosferze. Niskie temperatury pracy oraz niewielki hałas wydobywający się z tej konstrukcji to spore zalety, a jedynym mankamentem może być fizyczny rozmiar tej karty. Dzięki temu jednak może w dużym zakresie pracować pasywnie, co docenią z pewnością osoby, które sporo zainwestowały w cichy system chłodzenia swojego komputera. Sugerowana cena detaliczna GeForce RTX 4070 SUPER na poziomie około 3000 złotych wydaje się całkiem atrakcyjna. Na ten model nie zdecyują się pewnie posiadacze serii RTX 40, ale jeśli korzystacie z GPU z poprzedniej generacji, to testowany model z pewnością zapewni zauważalny wzrost wydajności.

Palit JetStream GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB

Orientacyjna cena: ~3000 PLN