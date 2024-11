Szukasz alternatywy dla X? To tutaj znajdziesz bezpieczną przystań

Gdy pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że Elon Musk przejmuje Twittera i zamierza zrobić z niego zupełnie inną platformę, w sieci zawrzało. Wielu użytkowników serwisu nie kryło swojego niezadowolenia i szukało alternatywy. Tej jednak długo nie było lub były na tyle małe, że nic się tam nie działo. Światełko w tunelu pojawiło się wraz ze wzrostem zainteresowania Bluesky.

Serwis ten istnieje już od około dwóch lat, lecz dopiero od lutego 2024 r. jest otwarty na każdego, kto chce zacząć z niego korzystać – wcześniej można się było do niego zapisać po otrzymaniu zaproszenia od innego użytkownika. Zmiana polityki rejestracji sprawiła, że Bluesky rośnie w siłę i na ten moment może pochwalić się bazą aktywnych użytkowników na poziomie przekraczającym 15 mln osób z całego świata. Dane te pochodzą ze strony Bluesky Stats, która zbiera ogólne dane o ruchu generowanym przez platformę. Dowiadujemy się z niej także tego, że do tej pory opublikowano ponad 564 mln postów, a polubień wpisów na Bluesky.

X rośnie konkurencja. Użytkownicy nie chcą już platformy Elona Muska

Zwiększenie zainteresowania Bluesky przekłada się na na statystki w sklepach App Store i Google Play. W Stanach Zjednoczonych aplikacja ta cieszy się ogromną popularnością zajmując jednocześnie pierwsze miejsce w kategorii "Najlepsze". A jak to wygląda w naszym kraju? Zaglądając do App Store dowiemy się, że w kategorii "Najlepsze" pierwsze trzy miejsca należą do całkowicie różnych aplikacji. Na pierwszym miejscu mamy ChatGPT – najpopularniejsze narzędzie do tworzenia treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Na drugim miejscu mamy BPme – aplikację dla klientów stacji benzynowych bp, w ramach które moją odbierać wyjątkowe oferty, w tym kupony, punkty, czy mapa, dzięki której oszukać można stacje z charakterystycznym logo.

Podium zamyka Threads – serwis stworzony przez firmę Meta, który ma być odpowiedzią na potrzeby osób szukających alternatyw dla X (dawniej Twitter) i oczekujących ciekawszych i nienacechowanych negatywnymi emocjami interakcji z innymi użytkownikami – zarówno przeniesionymi z Instagrama, jak i zupełnie nowymi kontaktami i znajomościami, które można tu nawiązać. Threads jest również najpopularniejszą aplikacją w kategorii "Sieci społecznościowe", gdzie drugim miejscu mamy WhatsApp – bezkonkurencyjnie najpopularniejszy komunikator w naszym kraju. Na trzecim miejscu jest Discord – aplikacja do komunikowania stworzona przede wszystkim z myślą o graczach – tych pecetowych, jak i konsolowych. Bluesky, w tej kategorii, znajduje się na 7. pozycji.

Co ciekawe, X w zestawieniu najlepszych aplikacji, zajmuje dopiero 66. pozycję, co może zaskakiwać biorąc pod uwagę fakt, że platforma Elona Muska (choć prowadzona przez Lindę Yaccarino) jest najpopularniejszą aplikacją w kategorii "Wiadomości", co też doskonale pokazuje, że to już znacznie więcej niż medium społecznościowe, w którym możemy wchodzić w dyskusje z innymi uczestnikami. Nie dziwne więc, że konkurencja zyskuje – niestety wciąż nie na tyle, by można było mówić o realnym zagrożeniu dla platformy, która jeszcze jakiś czas temu była synonimem mediów społecznościowych.