Sztuczna inteligencja już nikogo, prócz... studentów

Najnowsze badanie Digital Care - „Technologia okiem studenta”, zdaje się to potwierdzać, przynajmniej jeśli chodzi o studentów, ale raczej na pewno ma to przełożenie też na niższe szczeble edukacji.

Trudno się temu dziwić, korzystanie ze sztucznej inteligencji podczas nauki jest dużo wygodniejsze, a odpowiedzi dużo obszerniejsze niż w przypadku zwykłych zapytań i odpowiedzi w zwykłych wyszukiwarkach. Problemem jest tu oczywiście weryfikacja źródeł, o co łatwiej na przykład w Google bez AI, ale widocznie nie jest to przeszkodą dla studentów.

Technologie wśród studentów

Zacznijmy jednak od początku i ogólnych danych z badania. Wyniki pokazują, że niemal na równi laptop i smarton wykorzystywany jest przez studentów do nauki. Zaledwie co czwarty z nich, korzysta w tym celu z komputera stacjonarnego.



Jeśli chodzi o same smartfony, te niemal u połowy ankietowanych wykorzystywane są przez 3 do 5 godzin dziennie. Co trzeci student deklaruje, iż spędza z nim ponad 5 godzin każdego dnia.

Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care:

Widzimy, że studenci w kontekście elektroniki cenią sobie wygodę, swobodę i mobilność. Nie tylko mając na uwadze same urządzenia, ale także związane z nimi usługi.

Wcześniejsze 90% odpowiedzi, co do wykorzystywania smartfona do nauki, kłócą się nieco ze szczegółową odpowiedzią na pytanie - z jakich aplikacji w smartfonie korzystają studenci.



Górują tu przede wszystkim aplikacje do komunikacji, słuchania muzyki oraz bankowe. Z aplikacji do nauki korzysta z kolei 60% studentów. No, ale rozumiem, że można tu podciągnąć do kategorii nauki, również i aplikacje do komunikacji.

Sztuczna inteligencja wśród studentów

Przechodząc już do tytułowej kwestii, trzech na czterech studentów deklaruje, iż chcieliby rozwijać swoje kompetencje z zakresu korzystania ze sztucznej inteligencji na zajęciach. Potencjał i zainteresowanie nią jest więc spore.



Ciekawe jednak, że jedynie 14% studentów ma jasną i klarowną informację z uczelni o regulacjach związanych z wykorzystaniem SI w nauce. Z kolei 37% twierdzi, że takich regulacji w ogólne nie ma na ich uczelniach, a niemal połowa takiej wiedzy nie ma, a dokładniej,- nie wiedzą czy mogą w ogóle z niej korzystać w procesie nauczania.

Anna Kozłowska-Pietraszko:

Przed szerokim wykorzystywaniem sztucznej inteligencji warto zweryfikować, czy uczelnia, na której studiujemy, wprowadziła regulacje i zasady dotyczące wspomagania się AI w procesie nauki. Nasze badanie pokazało, że niemal 50 proc. studentów nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Niemniej, już przy konkretnym pytaniu, do czego studenci będą wykorzystywać sztuczną inteligencję, wachlarz możliwości rozwija się w pełnej krasie.



Jedynie 6% studentów nie zamierza w ogóle korzystać w nauce ze sztucznej inteligencji, ponad 34% i 38% zaprzęgnie ją do pisania prac zaliczeniowych i prac domowych, a 22% do pisania prac licencjackich, inżynierskich czy magisterskich. Jednak najwięcej kategorii wykorzystania SI jest po stronie tworzenia prezentacji, organizacji pracy czy tłumaczeń językowych.

