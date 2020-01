Produkty Apple będą kipieć inteligencją. Co spektakularnego szykuje dla nas gigant z Cupertino?

Sztuczna inteligencja: mówi się o niej od kilku dobrych lat, ma zrewolucjonizować nasze życia i być nieocenioną pomocą na co dzień. Regularnie jednak publikowane są badania, z których wynika że sztuczna inteligencja na tę chwilę częściej jest pustym sloganem, niż faktyczną wartością dla użytkowników. I prawdopodobnie jeszcze trochę tak będzie — nie zmienia to jednak faktu, że ej aj któregoś dnia wkradnie się do naszego życia tak na dłużej. Bo te wszystkie algorytmy nad którymi pracują tęgie głowy zarówno w małych startupach jak i wielkich korporacjach — cały czas stają się mądrzejsze i coraz bardziej można na nich polegać. W kontekście ostatniego przejęcia Apple jestem ciekawy, jakich rewolucyjnych rozwiązań ze sztuczną inteligencją można spodziewać się od giganta z Cupertino w najbliższych latach?

Apple przejmuje Xnor.ai za dwieście milionów dolarów

Kolejne zakupy Apple raczej nikogo już specjalnie nie dziwią. Kiedy spojrzy się na listę ich przejęć można pomyśleć, że pracują tam sami zakupoholicy, którzy co kilka tygodni rzucają się to na mniejsze, to na większe, firmy. Nie wszystkie z tych zakupów są tak spektakularne jak zakup Beats, ale zakładam że ze wszystkimi firma ma jakieś plany. No i kiedy mowa o firmie specjalizującej się w sztucznej inteligencji edge, która t0 działa bezpośrednio w urządzeniu — prawdopodobnie jest to zakup przemyślany i przekalkulowany. I mniej lub bardziej spektakularne efekty tej transakcji będziemy mogli obserwować w produktach, które w ciągu najbliższych kilku lat trafią na rynek. To zresztą nie jest pierwsza z platform specjalizujących się w temacie AI, którą w ostatnich miesiącach przejęło Apple.

Dotychczas firma Xnor.ai specjalizowała się w tworzeniu oprogramowania, które bez problemu radziło sobie nawet na urządzeniach niskiej mocy. Nie potrzeba im superkomputerów, wystarczą dużo słabsze urządzenia — w domyśle… zakładam, że smartfony i tablety od Apple? Albo te sprzęty o których plotkuje się od lat, a póki co wciąż pozostają w strefie niespełnionych marzeń (tak okulary z rozszerzoną rzeczywistością, o was mowa). Spekuluje się też, że rozwiązania oferowane przez sztuczną inteligencję wspieraną przez projekty Xnor.ai pozwolą zrównać funkcje najtańszych urządzeń w ofercie z tymi z najwyższej półki.

Dużo znaków zapytania, ale nie da się ukryć, że Apple stawia na AI

Póki co to jeszcze jedno przejęcie Apple — ale firmy takie jak ta muszą myśleć długofalowo. Dlatego też jestem przekonany, że firma ma jasno określone plany związane z tymi zakupami i sztuczną inteligencją. Mam cichą nadzieję, że wiązać się ona będzie z jakąś większą rewolucją — póki co jednak jestem realistą. I wiem, że nim do takowej dojdzie, to jeszcze kilka dobrych lat przed nami…

Źródło