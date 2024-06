Netflix z nową polską komedią! Premiery tygodnia - co obejrzeć?

Wake up

W akcie protestu przeciwko degradacji środowiska, grupa aktywistów, ukrywających swoje prawdziwe oblicza pod maskami zwierzęcymi, decyduje się na zdemolowanie wnętrza centrum handlowego. Ich działania, mające na celu zwrócenie uwagi na ekologiczne problemy, zostają uwiecznione na filmie za pomocą telefonu komórkowego. Planują oni udostępnić materiał w internecie, aby pokazać światu swoje przesłanie, tuż po tym jak centrum zostaje zamknięte na noc. Nie wszystko, jednak, idzie zgodnie z planem.

W kinach od 21 czerwca

Egzorcyzm

W poszukiwaniu nowego początku w swojej aktorskiej karierze, Anthony decyduje się przyjąć rolę w horrorze, pomimo niepokojących plotek o klątwie ciążącej nad produkcją i samobójstwie poprzedniego aktora. Jego zaangażowanie w rolę zaczyna mieć niepokojące skutki dla jego zdrowia psychicznego, co budzi obawy u jego dorosłej córki Lee. Ona podejrzewa, że jej ojciec może mieć nawrót do starych nałogów, ale prawdziwa przyczyna jego zachowania jest znacznie bardziej mroczna i nadprzyrodzona.

W kinach od 21 czerwca

Spadek

Po śmierci ekscentrycznego milionera w wyniku nieoczekiwanego wypadku, jego rodzina gromadzi się w tajemniczej willi, aby usłyszeć jego ostatnią wolę. Wśród pokoi i korytarzy pełnych sekretów, krewni odkrywają, że ich wuj, miłośnik zagadek i wynalazca, zostawił im serię łamigłówek do rozwiązania. Zdeterminowani, by zdobyć jak największą część spadku, muszą stawić czoła nie tylko tajemnicom przeszłości, ale również wyzwaniu współpracy i ponownego zbliżenia się do siebie jako rodzina.

Na Netflix od 19 czerwca

Ród Smoka 2. sezon

W nadchodzącym sezonie będziemy przeniesieni do wydarzeń krótko po dramatycznych wydarzeniach zakończenia poprzedniego sezonu. Będziemy świadkami pogrzebu księcia Lucerysa Velaryona, a także śledzić losy księcia Jacaerysa w jego podróży po kluczowych lokalizacjach, takich jak Dolina Arrynów, Winterfell i Mur. Tymczasem Daemon, na czele armii Czarnych i wspierany przez swego smoka Caraxesa, wyruszy do Harrenhal w poszukiwaniu wsparcia dla swojej frakcji. Z kolei Zieloni, dowodzeni przez sir Cristona Cole’a, rozpoczną ofensywę przeciwko lojalistom królowej Rhaenyry, co doprowadzi do kluczowej bitwy sezonu odbędzie się ona w Gawronim Gnieździe.

Na max od 17 czerwca

My mieliśmy szczęście

Miniserial opowiada o niezwykłej podróży rozdzielonej przez wojnę rodziny żydowskiej, opartej na bestsellerowej powieści Georgii Hunter. Przez kontynenty, w najciemniejszych czasach XX wieku, bohaterowie walczą o przetrwanie i dążą do ponownego zjednoczenia. Serial ukazuje siłę ludzkiego ducha w obliczu przeciwności i jest hołdem dla nadziei oraz miłości, które triumfują nad wszelkimi trudnościami.

Na Disney+ od 19 czerwca

Wywiad z wampirem - 2. sezon

W serialu odkrywamy historię Louisa, który wraz z młodą Claudią, planuje zabójstwo wampira Lestata w Nowym Orleanie w 1940 roku. Louis dzieli się swoimi europejskimi przygodami, poszukiwaniami Starych Światów wampirów i doświadczeniami w paryskim Theatre Des Vampires. Spotkanie z wampirem Armandem i ich krótkotrwały romans przynosi niszczycielskie skutki dla obu ich przeszłości i przyszłości. Tymczasem niezłomny Molloy dąży do odkrycia prawdy skrywanej w Louis’ wspomnieniach.

Na AMC od 20 czerwca

Federer: Twelve Final Days

Dokument ten oferuje intymny wgląd w ostatnie dni kariery tenisowej Rogera Federera. Początkowo przeznaczony jako prywatna pamiątka dla Federera, film zawiera nagrania, które nie były planowane do publicznego pokazu. Ujawnia on najbardziej osobiste chwile pożegnania Federera z tenisem i jego oddanymi fanami, którzy wspierali go przez dwie dekady. W dokumencie znajdziemy również wywiady z jego największymi rywalami i bliskimi przyjaciółmi, takimi jak Rafael Nadal, Novak Djoković i Andy Murray, które rzucają światło na unikalne więzi Federera z innymi gwiazdami tenisa.

Na Prime Video od 20 czerwca