Lidl uruchamia program Benefit Plus. Co oferuje?

Aplikacja mobilna Lidla to nie tylko gazetka, kody promocyjne, czy płatność kartą Lidl Plus. To teraz także nowy program oferujący szereg benefitów. Tańsze bilety do kina, tańsze paliwo, a nawet limitowana oferta w Plus na Kartę. Czym jest "Benefit Plus" i jak skorzystać?

Robiąc zakupy w Lidlu warko korzystać z ich aplikacji mobilnej – nie tylko daje ona wgląd w gazetkę z aktualną ofertą sklepu, ale też pozwala na skorzystanie z dodatkowych zniżek. Teraz jest jeszcze jeden powód, by ją zainstalować. Lidl nawiązał współpracę z różnymi partnerami, czego efektem jest start programu "Benefit Plus". W jego ramach klienci Lidl (i nie tylko) mogą skorzystać ze zniżek na tankowanie na stacjach Shell, gdzie można otrzymać -40 gr/l na paliwa premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel i -20 gr/l na paliwa Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel.

To także zniżki na zakup biletów do kina do sieci Cinema City oraz przekąski barowe. W ramach Benefit Plus można również zdobyć zniżki na bilety do Parku Wodnego Suntago, darmowe wizyty lekarskie w ramach ubezpieczenia od Nationale-Nederlanden, czy do 90% rabatu przy zakupie subskrypcji Onet Premium. Jest też coś dla osób szukających oszczędności u operatorów komórkowych. To Limitowana oferta w Plus na Kartę, którą szerzej opisywaliśmy tutaj.

Lidl Benefit Plus. Jak skorzystać?



W jaki sposób można zdobyć oferty dostępne w ramach programu Benefit Plus? Potrzebna będzie aplikacja mobilna Lidl Plus dostępna w App Store i Google Play. Po pobraniu i zalogowaniu, wystarczy odszukać zakładkę Benefit Plus wyświetlaną na ekranie głównym aplikacji. Wybierając jeden z benefitów, wystarczy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z nią. Przykładowo, by skorzystać ze zniżki na zakup dwóch biletów 2D do Cinema City wystarczy kliknąć przycisk "odbierz" i skopiować kod, które realizowany będzie na stronie Cinema City. A tam wybieramy interesujące nas kino, seans i przy wyborze biletów wybrać opcję "kod vouchera", gdzie w polu wystarczy wpisać pobrany z apki Lidla. Kod pobrany w aplikacji jest jednorazowy i ważny jest do 31 października tego roku. Szczegóły związane ze pozostały benefitami dostępne są w aplikacji Lidl Plus.