Kultowy film powraca w formie serialu. Zobacz najnowszy zwiastun!

"Szkoła uwodzenia" to film, który dla wielu jest kultowym. Opowiedziana na nowo, we współczesnej oprawie historia oparta na motywach powieści "Niebezpieczne związki" rozkochała w sobie widzów. A teraz powrócimy do tych szalonych intryg w formie serialu, który jeszcze w listopadzie trafi do katalogu Amazon Prime Video!

Serialowa "Szkoła uwodzenia" na świeżym zwiastunie

Nowa "Szkoła uwodzenia" nie będzie powrotem do przeszłości. Tutaj również czekać nas będzie świeże podejście do tematu, acz nie zabraknie inspiracji i odniesień do filmowego klasyka z końcówki lat 90. Historia dotyczyć będzie grupy zupełnie nowych bohaterów, którzy podobnie jak w pierwowzorach -- będą się bawić uczuciami i emocjami. Jeżeli znacie film, to pewnie już w tym zwiastunie wychwycicie smaczki, które pozostawili dla nas twórcy, jak krzyż noszony przez Kathryn czy samochód Sebastiana. Był on na tyle charakterystyczny, że fani filmu na pewno uśmiechną się na ich widok.

Akcja przeniesie nas do Waszyngtonu, gdzie przyrodnie rodzeństwo rozpocznie niebezpieczną grę, by wspiąć się na szczyt hierarchii na ich uczelni. Kiedy robi się niebezpiecznie, postanawiają uwieść córkę wiceprezydenta USA by wykorzystać ją do własnych potrzeb.

Serial "Szkoła uwodzenia" zadebiutuje już w listopadzie!

"Szkoła uwodzenia" będzie zamkniętą historią, na którą składać się będzie osiem odcinków, które zadebiutują tego samego dnia. Serial trafi na platformę Amazon Prime Video już 21 listopada!