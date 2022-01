Rainbow Six Extraction w abonamencie Xbox Game Pass trafi już w dniu premiery!

Takiej bomby chyba nikt się nie spodziewał. Dzisiaj oficjalnie dowiedzieliśmy się, że najnowsza gra Ubisoftu — Rainbow Six Extraction — już w dniu premiery trafi do abonamentu Xbox Game Pass.

O tym że Xbox Game Pass jest naprawdę fajnym wyborem mówi się od lat. Zgadzam się w 100% że nie jest to absolutnie idealna rzecz dla każdego. Ale myślę że ani trochę nie przesadzę pisząc, że każdy znajdzie w tamtejszym katalogu coś dla siebie. Do tego że do abonamentu trafiają wszystkie premiery studiów których właścicielem jest Microsoft (chyba że wcześniejsze umowy stanowią inaczej) już przywykliśmy. Ale wszystkie inne premiery w XGP wciąż wzbudzają sporo emocji. Zwłaszcza kiedy mowa o tak dużych premierach, jak Rainbow Six Extraction.

Rainbow Six Extraction w Game Passie. Gra już pierwszego dnia trafi do usługi

Dzisiaj oficjalnie ogłoszono, że najnowszy tytuł Ubisoftu już 20 stycznia będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass — zarówno w wersji na konsole, jak i komputery. Jak wiadomo — gry w abonamencie które nie należą do Microsoftu regularnie z niego wypadają, jeżeli więc planujecie przygodę z najnowszym tytułem od jednego z największych wydawców na świecie — nie ma na co czekać. Premiera już za trzy tygodnie!

Wygląda jednak na to, że Microsoft coraz mocniej zacieśnia więzy z Ubisoftem. O tym że firmy się lubią i ich współpraca dobrze się układa — wiadomo nie od dzisiaj. I musi być naprawdę dobrze, bo Ubisoft oficjalnie potwierdza też, że chciałby swoją usługę Ubisoft+ zaoferować także graczom z Xboksami pod telewizorem. Kiedy (i czy w ogóle) się takowej doczekamy — tego jeszcze nie wiemy. Mam jednak cichą nadzieję, że będzie to tylko kwestią czasu. Ja wiem że abonament za kilkadziesiąt złotych nie jest opcją idealną dla wszystkich, ale jestem przekonany, że t0 0pcja która znalazłaby wielu fanów także na konsolach.