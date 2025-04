WhatsApp przygotowuje petardę. Nowa funkcja zapewni masę frajdy!

Kilka dni temu niezastąpiony w informowaniu o wszelkich nowościach zmierzających do komunikatora WhatsApp serwis WABeta.info informował o tym, że w androidowej wersji oznaczonej numerkami 2.25.6.15 pojawił się nowy wygląd panelu reakcji emoji. Zmiany te dotyczyły zarówno prywatnych czatów, grup jak i kanałów. Wprowadzone zmiany obejmowały bardziej uporządkowany i atrakcyjny wizualnie interfejs, który znacząco ułatwia nawigację i poprawia czytelność modułu. Ponadto udoskonalono także ekran reakcji w czatach i grupach, oferując przeprojektowane zakładki i bardziej estetyczny wygląd.

Meta jednak nie zatrzymuje się na tym w swoich usprawnieniach. W najnowszej wersji testowej aplikacji (2.25.13.23), która trafiła już do sklepu Google Play, odkryto kolejną zmianę: możliwość reagowania na wiadomości i multimedia za pomocą... naklejek!

Naklejki rosną siłę w WhatsApp. Meta poświęca im dużo więcej uwagi

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, WhatsApp testuje funkcję pozwalającą użytkownikom wybierać dowolną naklejkę i używać jej jako reakcji na wiadomości w czacie. To duża zmiana, bowiem obecne reakcje ograniczają się do standardowego zestawu emoji oraz kilku ostatnio używanych emotek. Choć szybkie i skuteczne, emoji nie zawsze w pełni oddają nastrój czy intencję. Nowa funkcja umożliwi bardziej twórcze i precyzyjne wyrażanie emocji, ponadto dużo bardziej spersonalizowane.

Co ważne: wygląda na to, że użytkownicy będą mogli korzystać ze wszystkich naklejek dostępnych na klawiaturze, zarówno tych pobranych z oficjalnego Sklepu z naklejkami WhatsApp, jak i naklejek pochodzących z aplikacji zewnętrznych. Funkcja obejmie również własnoręcznie zapisane naklejki, które w ostatnich tygodniach doczekały się zestawu usprawnień. Zarządzanie ich zestawami stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie tylko obrazki. Animowane naklejki także doczekają się stosownego wsparcia

Nowa funkcjonalność obejmie również animowane naklejki stworzone przy użyciu technologii Lottie Framework. Tej samej, która zapewnia nam płynne animacje przy niskim obciążeniu urządzenia i oferowaniu wysokiej jakości samej animacji. Dzięki temu reakcje staną się jeszcze bardziej dynamiczne i ekspresyjne, co pozwoli użytkownikom wyrażać się w sposób znacznie bardziej precyzyjny, niż przy użyciu statycznych emoji.

Kiedy nowa funkcja trafi do użytkowników?

Reakcje za pomocą naklejek obecnie są w fazie rozwoju i testów. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy Meta wprowadzi je w finalnej wersji aplikacji - ale skoro już teraz trafiły do testowej wersji w Sklepie Play, to istnieje spora szansa, że trafi do nas w ciągu kilku najbliższych tygodni.