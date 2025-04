WhatsApp po latach spełnia błagania użytkowników. Na tę opcję czekaliśmy latami

WhatsApp przygotowuje się do kolejnej dużej nowości w obrębie platformy. To funkcja, na którą wielu użytkowników komunikatora czeka od lat, bowiem wersja przeglądarkowa wciąż pozostaje w tym temacie daleko w tyle za aplikacjami. Mowa o rozmowach innych niż tekstowe. Ponadto w najnowszej wersji testowej aplikacji na Androidzie pojawiły się zmiany w interfejsie połączeń, które czynią moduł bardziej intuicyjnym.

Reklama

WhatsApp Web nareszcie nadrobi zaległości. Połączenia audio i wideo dostępne w przeglądarce

Do tej pory użytkownicy WhatsApp Web mogli jedynie wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne. Chcąc wykonać połączenie audio lub wideo, trzeba było sięgnąć po dedykowaną komputerom aplikację, którą można zainstalować na systemach Windows lub macOS. To się jednak niebawem ma nareszcie zmienić, bowiem WhatsApp pracuje nad wdrożeniem pełnej funkcjonalności połączeń głosowych i wideo. Nowa funkcja ma być niebawem dostepna w najpopularniejszych przeglądarkach, m.in. Chrome, Edge czy Safari.

Wprowadzenie tej funkcji ma na celu zrównanie opcji pomiędzy aplikacjami mobilnymi i komputerowymi, a cieszącym się ogromną popularnością klientem webowym. Wygląda na to, że po latach próśb kierowanych ku Mecie, nareszcie będzie można wykonywać rozmowy bezpośrednio z przeglądarki, bez konieczności przełączania się między urządzeniami. To duży krok w kierunku większej elastyczności, szczególnie dla osób pracujących zdalnie lub korzystających z komputera jako głównego narzędzia komunikacji. A z różnych powodów decydujących się nie instalować dedykowanej aplikacji.

Usprawnienia również na smartfonach. Oto co się zmieni

Równocześnie z planowanym rozszerzeniem funkcjonalności w przeglądarce, WhatsApp wprowadził bardziej intuicyjny interfejsdo połączeń w czatach indywidualnych i grupowych. W rozmowach prywatnych domyślnie wyświetlana jest ikona połączenia głosowego, jednak po kliknięciu użytkownik może zdecydować, czy chce przeprowadzić rozmowę głosową czy wideo. W przypadku czatów grupowych domyślnym wyborem jest rozmowa wideo, ale dostępna jest również opcja rozmowy audio.

Ten rozwój to część szerszej strategii WhatsAppa, który chce zapewnić użytkownikom spójne, multiplatformowe, doświadczenie. W erze nstale popularnej pracy zdalnej i rosnącego zapotrzebowania na komunikację cyfrową, opcja prowadzenia rozmów wideo i głosowych w wersji webowej to zmiana która na pewno nie przejdzie niezauważona. Choć opcja wciąż jest jeszcze w fazie tworzenia i już teraz wiadomo że trzeba będzie liczyć się z potencjalnymi ograniczeniami, to pewnym jest że użytkownicy mogą oczekiwać prostego i znanego z aplikacji mobilnych interfejsu. Banalne rozpoczynanie rozmów, odbieranie połączeń i przełączanie się między trybami rozmowy będzie proste równie mocno, jak ma to miejsce w pozostałych miejscach.

Niezwykle wyczekiwana premiera. Na szczegóły jeszcze poczekamy

Jak to zwykle bywa - nie mamy jeszcze szczegółów związanych z premierą nowej funkcji. Można jednak zakładać, że jest ona już na ostatniej prostej - i kwestią najbliższych tygodni jest udostępnienie opcji rozmów audio i wideo z poziomu przeglądarki użytkownikom na całym świecie. Nareszcie!