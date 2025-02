Szaleństwo w Biedronce. Masa akcesoriów w niskich cenach

Biedronka rozpoczyna promocje tygodnia, w ramach których sporo artykułów znalazło się na przecenie. Warto zwrócić uwagę na elektronikę i akcesoria do smartfona.

Już od teraz do soboty 8 marca w sklepach sieci Biedronka obowiązywać będzie atrakcyjna oferta promocyjna na elektronikę użytkową. Klienci mogą znaleźć stylowe i funkcjonalne gadżety w bardzo przystępnych cenach, które doskonale sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Nie zabrakło wygodnych akcesoriów dla użytkowników smartfonów.

Biedronka wyprzedaje przydatne akcesoria

Jednym z hitów tej oferty jest radio lub stacja pogodowa w eleganckiej bambusowej obudowie. Produkt za 29,99 zł to doskonały wybór dla miłośników klasycznego designu i funkcjonalnych rozwiązań. Radio FM odbiera fale w zakresie 87,5-108 MHz, natomiast stacja pogodowa umożliwia odczytanie temperatury i wilgotności powietrza. Oba warianty są wyposażone w budzik, co czyni je świetnym dodatkiem do sypialni lub biura.

Dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne technologie, zegar LED lub organizer z ładowarką indukcyjną to świetna propozycja w cenie 39,99 zł. Zegar LED wyświetla godzinę, temperaturę oraz posiada budzik z trzema poziomami regulacji jasności. Organizer na biurko z wbudowaną ładowarką indukcyjną (moc 10 W) umożliwia wygodne przechowywanie długopisów i innych drobiazgów, jednocześnie pozwalając na bezprzewodowe ładowanie smartfona.

Osoby dbające o bezpieczeństwo swoich bliskich mogą zainteresować się lokalizatorem GPS dostępnym za 34,99 zł. Urządzenie, które można umieścić w breloczku lub opasce, jest kompatybilne z aplikacją Find My, co umożliwia szybkie zlokalizowanie zgubionych kluczy, plecaka czy nawet zwierząt domowych.

Natomiast powerbanki będą idealne dla osób często korzystających z urządzeń mobilnych. W ofercie dostępne są dwa modele – powerbank z ładowaniem indukcyjnym (5000 mAh, moc 15 W) oraz klasyczny powerbank o pojemności 10 000 mAh (moc 22,5 W). Cena każdego z nich to 49,99 zł.

Z kolei na miłośników muzyki czeka stylowy głośnik LED za 69,90 zł. Urządzenie oferuje technologię Bluetooth 5.3, funkcję TWS, a także efektowne podświetlenie RGB LED. Dzięki zasięgowi do 10 metrów i czasowi pracy do 6 godzin, głośnik sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas spotkań towarzyskich.