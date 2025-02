Niepowtarzalna okazja! Najlepsze gry z Gwiezdnych Wojen za darmo, trzeba się spieszyć

Uniwersum gier ze świata Gwiezdnych Wojen stale się powiększa, ale dawno temu doczekało się ono dwóch wybitnych tytułów, które po dziś dzień cieszą się nieskazitelną opinią zarówno wśród miłośników cyfrowej rozrywki, jak i samej marki. Mowa o fenomenalnych grach cRPG, które swoje lata już mają, ale wciąż dla wielu fanów pozostają na szczycie list najlepszych gier z serii Gwiezdnych Wojen. Mowa o Star Wars Knights of the Old Republic oraz Star Wars Knights of the Old Republic II – The Sith Lords!

Tylko do 20. marca jest szansa na dodanie do naszego konta w mobilnym sklepie Epic Games Star Wars Knights of the Old Republic oraz Star Wars Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. Co prawda ich mobilna inicjatywa wciąż jeszcze raczkuje — zwłaszcza na iOS, gdzie jest świeżynką, ale nie zmienia to faktu, że gigant stara się przyciągnąć nas do siebie darmowymi grami podobnie jak ma to miejsce na PC. Dzisiaj wystartowała specjalna promocja, w ramach której te dwie znakomite gry można zgarnąć całkowicie za darmo zarówno na smartfony i tablety z Androidem, jak i iOS na pokładzie. Warto się spieszyć: darmowe Star Wars KoToR wraz z kontynuacją czekają na wszystkich do 20 marca, czyli równiutki miesiąc! Jeżeli nie macie zainstalowanego sklepu i nie macie jak tego teraz zrobić, możecie po zalogowaniu się waszym kontem Epic Games zrobić to korzystając z poniższych odnośników. By jednak cieszyć się produkcjami — niezbędna będzie instalacja aplikacji Epic Games Store na naszych smartfonach.