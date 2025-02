Biedronka zadba o twój ogród. Masa sprzętu na promocji

Zima powoli jest już w odwrocie. Nikt nie mówi, że nagle nie spadnie śnieg, ale szansa na to jest coraz mniejsza. Zamiast tego zaczyna rosnąć trawa i warto zadbać, by na własnym podwórku nie była zbyt wysoka. W tym może pomóc Biedronka ze swoimi nowymi promocjami. W tym tygodniu będzie można zaopatrzyć się w sporo sprzętu ogrodniczego, który przyda się w pracach porządkowych. Promocje rozpoczną się już w czwartek 27 lutego i będą trwały do 12 marca lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka wyprzedaje sprzęt do pielęgnacji ogrodu

Jednym z hitów promocyjnej oferty jest odkurzacz z dmuchawą do liści marki Niteo. To urządzenie o mocy 3500 W pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie liści oraz innych drobnych zanieczyszczeń. Prędkość strumienia powietrza wynosi aż 270 km/h, co zapewnia dużą efektywność pracy. W zestawie znajduje się także regulowany pasek na ramię oraz torba na liście, co czyni użytkowanie jeszcze wygodniejszym.

Dla tych, którzy planują gruntowne czyszczenie podjazdów, tarasów czy elewacji, Biedronka oferuje wysokociśnieniową myjkę NAC Smart w cenie 349 zł. Urządzenie o mocy 1800 W i ciśnieniu roboczym 135 barów pozwala na dokładne usuwanie zabrudzeń. Długi wąż oraz regulacja ciśnienia sprawiają, że sprzęt jest łatwy w użyciu.

Doskonałym rozwiązaniem dla miłośników pięknych trawników jest wertykulator i aerator NAC Smart. Dzięki szerokości roboczej 32 cm oraz mocy 1500 W urządzenie efektywnie napowietrza i oczyszcza trawnik, co sprzyja zdrowemu wzrostowi trawy. Regulacja głębokości cięcia pozwala dostosować pracę do indywidualnych potrzeb.

Z kolei osoby posiadające żywopłoty i krzewy mogą skorzystać z promocji na elektryczne nożyce do żywopłotu w cenie 129 zł. Model ten oferuje moc 450 W oraz maksymalną grubość cięcia do 1,6 cm, co czyni go idealnym narzędziem do pielęgnacji roślin ozdobnych.

A dla tych, którzy potrzebują narzędzia do przycinania gałęzi czy cięcia drewna, Biedronka przygotowała promocję na elektryczną piłę łańcuchową NAC Smart. Urządzenie o mocy 1600 W i prowadnicy o długości 35 cm to świetna opcja dla każdego, kto szuka niezawodnego sprzętu w przystępnej cenie.