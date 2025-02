Action rozbija bank. Przydatna elektronika za czapkę gruszek

Sklep Action przygotował dla swoich klientów kolejną porcję atrakcyjnych promocji na elektronikę. Tym razem w ofercie znalazły się m.in. soundbar, lampka rowerowa, ładowarka ścienna, termometr na podczerwień oraz aromatyzator z olejkiem. Promocje obowiązują już teraz i będę aktywne tylko do przyszłego wtorku 25 lutego.

Reklama

Action wyprzedaje elektronikę. W tym sprzęt audio

Jeśli szukasz sposobu na poprawę jakości dźwięku w swoim salonie, soundbar Roseland to idealny wybór. Za jedyne 111,90 zł (zamiast 134,78 zł) zyskujesz urządzenie o mocy 24 W. Dzięki technologii stereo 2.0, soundbar doskonale sprawdzi się podczas oglądania filmów, programów telewizyjnych czy słuchania muzyki. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w wejścia HDMI i AUX, a także kable, co ułatwia podłączenie do telewizora lub innego sprzętu.

Dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu Action proponuje lampkę rowerową Walfort o mocy 70 lumenów. W promocyjnej cenie 12,99 zł (zamiast 17,95 zł) zyskujesz praktyczne oświetlenie, które sprawdzi się zarówno na rowerze, jak i podczas kempingu. Lampka oferuje 4 tryby pracy: 100%, 50%, światło czerwone i migające czerwone, co pozwala dostosować ją do różnych warunków. Jej zasięg to aż 20 metrów, a czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 2 godziny. Pełne naładowanie zajmuje jedynie 2,5 godziny, co czyni ją idealnym towarzyszem nocnych wypraw.

W dobie wielu urządzeń elektronicznych, ładowarka z dwoma portami to must-have. W promocji za 10,95 zł (zamiast 12,29 zł) możesz nabyć ładowarkę ścienną Sologic 12 W, która posiada zarówno port USB-A, jak i USB-C. Dzięki temu jednocześnie naładujesz smartfon i słuchawki bez konieczności zajmowania dodatkowego gniazdka.

Przydatny może okazać się również termometr na podczerwień Silvergear. Za 49,99 zł (zamiast 59,95 zł) zyskujesz urządzenie, które w pół sekundy mierzy temperaturę na czole, co jest szczególnie wygodne w przypadku małych dzieci. Cyfrowy wyświetlacz zapewnia łatwy odczyt wyniku, a samo urządzenie jest proste w obsłudze.

Z kolei jeżeli chcesz stworzyć w domu przytulną atmosferę, to z pomocą przyjdzie aromatyzator z olejkiem. W cenie 34,95 zł (zamiast 44,95 zł) możesz cieszyć się ulubionym zapachem nawet przez 35 dni.