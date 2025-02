Lidl ponownie zaskakuje kierowców atrakcyjnymi ofertami na praktyczne urządzenia do warsztatu i samochodu. Od 1 marca w sklepach sieci dostępne będą akumulatorowy klucz udarowy Parkside, mobilne urządzenie rozruchowe Ultimate Speed oraz pompa oleju tej samej marki. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w przydatny sprzęt w przystępnych cenach.

Lidl kokietuje kierowców. Przydatna elektronika taniej

Jednym z hitów tej promocji jest akumulatorowy klucz udarowy Parkside 20 V, przeceniony o 100 zł, co daje finalną cenę 299 zł. To profesjonalne narzędzie idealne do montażu i demontażu kół samochodowych. Posiada wbudowaną lampę roboczą LED, co ułatwia pracę w trudnych warunkach oświetleniowych. Klucz oferuje moment obrotowy do 400 Nm, trzy poziomy regulacji prędkości oraz bieg wsteczny, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. W zestawie znajduje się akumulator 4 Ah, ładowarka oraz praktyczna walizka do przechowywania sprzętu.

Dla kierowców, którzy nie chcą martwić się o rozładowany akumulator, Lidl przygotował świetną ofertę na mobilne urządzenie rozruchowe z powerbankiem o pojemności 12 000 mAh w cenie 199 zł. Urządzenie umożliwia natychmiastowy start pojazdu, nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze, bez konieczności ponownego ładowania. Dodatkowo wyposażone jest w złącze USB-C do ładowania telefonów i tabletów oraz wskaźnik naładowania, co czyni je niezwykle funkcjonalnym gadżetem, który warto mieć w swoim samochodzie.

Trzecią interesującą pozycją w promocji jest pompa oleju Ultimate Speed, dostępna w rewelacyjnej cenie 49,99 zł. To kompaktowe urządzenie, zasilane przez akumulator samochodowy 12 V, umożliwia szybkie i wygodne odpompowywanie oleju silnikowego, napędowego oraz opałowego. Dzięki temu rozwiązaniu wymiana oleju staje się znacznie prostsza i bardziej komfortowa.