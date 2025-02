Szał w Lidlu. Masa elektroniki na mocnej przecenie

Lidl nie zwalnia tempa i ponownie kusi klientów atrakcyjnymi ofertami na elektronikę użytkową. Już w tym tygodniu w sklepach stacjonarnych i online można znaleźć szeroki wybór urządzeń w promocyjnych cenach – od sprzętu kuchennego po nowoczesne roboty sprzątające. Rabaty sięgają nawet 56%, co oznacza oszczędności rzędu kilkuset złotych. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w funkcjonalne urządzenia do domu i kuchni.

Lidl wyprzedaje elektronikę. Przyda się w kuchni

Część elektroniki dostępna jest już teraz, a okazje potrwają wyłącznie do piątku 14 lutego. W ofercie Lidla znalazło się kilka mniejszych, ale równie przydatnych urządzeń kuchennych. Blender ręczny Silvercrest Kitchen Tools dostępny jest teraz za 27,99 zł (30% taniej), a spieniacz do mleka o mocy 500 W kosztuje 76,30 zł. Oba te urządzenia sprawdzą się w każdej kuchni, ułatwiając przygotowanie koktajli, zup i kaw mlecznych.

Fani domowych wypieków mogą skorzystać z promocji na gofrownicę Silvercrest Kitchen Tools z wymiennymi płytkami. Dzięki niej można przygotować nie tylko gofry, ale także kanapki na ciepło czy panini. Urządzenie przeceniono o 30%, co oznacza, że teraz kosztuje 76,30 zł.

Inne promocje rozpoczną się dopiero w sobotę 15 lutego. Do nich należy robot sprzątający Silvercrest z funkcją mopowania, który można kupić aż 50% taniej. Jego cena została obniżona z 699 zł na jedyne 349 zł. Urządzenie oferuje pięć trybów pracy, w tym automatyczne czyszczenie, tryb miejscowy oraz mycie podłóg.

Dla miłośników grillowanych potraw Lidl przygotował wyjątkową ofertę na grill elektryczny Tefal OptiGrill GC7P08 o mocy 2000 W. Dzięki automatycznym programom można przygotować idealnie wysmażone steki, burgery czy kurczaka. Urządzenie zostało przecenione o 31% i kosztuje teraz 399 zł zamiast 579 zł.

Jeszcze większe oszczędności czekają na klientów zainteresowanych nowoczesnym sposobem smażenia. Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest Kitchen Tools Air Fryer z funkcją grilla o mocy 2460 W została przeceniona aż o 56%, co oznacza spadek ceny z 799 zł na 349 zł.