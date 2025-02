Lidl kokietuje majsterkowiczów. Masa nowości w niskich cenach

Lidl po raz kolejny zaskakuje miłośników majsterkowania i pracy w warsztacie. W najnowszej ofercie znajdziemy szeroki wybór narzędzi i urządzeń marki Parkside, które łączą jakość i funkcjonalność z atrakcyjnymi cenami. To doskonała okazja, aby uzupełnić wyposażenie warsztatu lub zainwestować w sprzęt do realizacji domowych projektów. Część z wymienionych produktów znajdzie się na półkach sklepowych już w czwartek 13 lutego, a reszta dołączy do nich w sobotę 15 lutego.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia. Jest kilka całkowitych nowości

Na początek warto zwrócić uwagę na kompresor Parkside 1100 W, dostępny w promocyjnej cenie 399 zł. Urządzenie wyposażone w wydajny, bezolejowy silnik oraz zbiornik o pojemności 24 litrów jest idealne do różnorodnych zastosowań, takich jak malowanie, pompowanie czy czyszczenie. Dzięki reduktorowi ciśnienia użytkownik ma pełną kontrolę nad jego działaniem.

Lidl oferuje również narzędzia pneumatyczne w cenie 79,90 zł, które świetnie sprawdzą się w warsztacie. To profesjonalne akcesoria, które pozwalają na precyzyjne malowanie lub pracę z materiałami o dużej wytrzymałości.

Kolejnym hitem jest szlifierka teleskopowa do ścian i sufitów. Dzięki regulowanej długości ramienia i zestawowi wymiennych tarcz urządzenie ułatwia pracę podczas remontów. Cena obniżona o 25% wynosi teraz 299 zł. Dla osób zajmujących się obróbką drewna Lidl przygotował frezarkę górnowrzecionową w cenie 99 zł, co oznacza 33% rabatu. W zestawie znajdują się frezy oraz narzędzia ułatwiające precyzyjną regulację.

Praktycznym dodatkiem do warsztatu będzie składany wóz transportowy, który można nabyć za 29,99 zł, z rabatem 40%. Kompaktowy i wytrzymały, idealny do przewożenia cięższych przedmiotów. W ofercie znajdziemy także prostownik samochodowy do akumulatorów 12 V i 6 V. Promocyjna cena wynosi tylko 29,99 zł, co czyni go obowiązkowym elementem wyposażenia każdego kierowcy.