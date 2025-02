19 seriali do obejrzenia za darmo, ale trzeba się spieszyć

Jeżeli lubisz animowane seriale to dobrze trafiłeś. Do końca lutego masz szansę obejrzeć kilkanaście serii w klimacie romantycznym bez żadnych opłat. Ich pełną listę znajdziesz poniżej.

Crunchyroll: wszystko co musisz wiedzieć o platformie

Crunchyroll to jedna z największych platform streamingowych poświęconych anime, mandze i szeroko pojętej azjatyckiej popkulturze. Powstała w 2006 roku i od tego czasu doczekała się milionów wiernych użytkowników na całym świecie, oferując szeroki katalog tytułów. Co ciekawe — jej twórcy dbają o to, by nie zabrakło tam zarówno prawdziwych klasyków, jak i najświeższych treści publikowanych w chwili japońskiej premiery (tzw. simulcasty).

Platforma, podobnie jak konkurencja, oparta jest na modelu subskrypcji, oferując zarówno darmowy dostęp z reklamami, jak i płatne plany premium, które zapewniają oglądanie bez reklam, wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, a także opcję oglądania w wyższej jakości.

Poza anime, Crunchyroll angażuje się w produkcję własnych tytułów oraz dystrybucję komiksów oraz gadżetów. W 2021 roku platforma została kupiona przez Sony, co pozwoliło jej na szybszy rozwój i okazało się dla platformy prawdziwym turbodoładowaniem. Ponadto doczekała się integracji z innymi usługami streamingowymi.

Crunchyroll jest dostępny w przeglądarkach internetowych, a poza tym dedykowaną platformie aplikację znajdziemy na całym szeregu urządzeń: smartfonach, konsolach i telewizorach Smart TV.

Darmowe seriale Crunchyroll w lutym 2025

Platforma regularnie udostępnia także pulę seriali, które można obejrzeć całkowicie za darmo — i to bez konieczności posiadania konta w serwisie. Przez Walentynki, w tym miesiącu głównym tematem wokół darmowych serii dostępnych dla każdego jest miłość. Dlatego też wszyscy miłośnicy japońskiej animacji bez jakiejkolwiek opłaty mogą zanurzyć się aż w 19 serialach całkowicie za darmo. Pełna lista prezentuje się następująco:

Wszystkie powyższe serie dostępne są do dyspozycji widzów za darmo do końca lutego. Później do ich dostępu wymagana będzie subskrypcja Premium w serwisie — dlatego jeżeli widzicie na powyższej liście coś dla siebie, warto się spieszyć!

Miła oferta, jest jednak pewno "ale"

Crunchyroll dostępny jest na polskim rynku od kilku dobrych lat. Ceny subskrypcji może i nie zwalają z nóg, ale... dla wielu od wejścia rozczarowaniem były różnice w bibliotekach w poszczególnych krajach — i nic się w tym temacie nie zmieniło. Bo chociaż platforma w tym miesiącu udostępnia również kultową serię Ouran High School Host Club, u nas nie jest ona dostępna — i niezbędne jest sięgnięcie po VPN. Sporym rozczarowaniem jest także brak polskich napisów (o dubbingu nawet nie wspomnę) dla lwiej części produkcji dostępnych usłudze. Te są raczej w mniejszości, co dla wielu jest najzwyczajniej w świecie odpychające. Ale jeżeli bariera językowa nie stanowi dla was problemu i macie ochotę na którąś z powyższych serii — śmiało! Macie 3 tygodnie by cieszyć się nimi bez opłat.