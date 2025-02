Biedronka rozpieszcza majsterkowiczów. Elektronika za grosze

Jeszcze w tym tygodniu na półkach sklepowych w Biedronce pojawi się masa sprzętu dla majsterkowiczów. Nie zabraknie przydatnej elektroniki, a także akcesoriów do warsztatu. Warto rzucić okiem.

Biedronka ponownie przygotowała atrakcyjne promocje dla wszystkich, którzy cenią sobie dobrze wyposażony warsztat. W ofercie dostępnej od czwartku 13 lutego znalazły się zarówno podstawowe narzędzia ręczne, jak i bardziej zaawansowane akcesoria do prac technicznych. Jest to kolejna odsłona akcji promocyjnej "W Twoim Warsztacie", która szczególnie zainteresuje majsterkowiczów oraz profesjonalistów.

Biedronka wyprzedaje akcesoria do warsztatu

Jednym z hitów promocji jest zaciskarka do przewodów, dostępna za jedyne 34,99 zł. To niezastąpione narzędzie dla elektryków i majsterkowiczów, które umożliwia precyzyjne zarabianie końcówek przewodów. Wśród przyrządów ułatwiających prace elektryczne warto także zwrócić uwagę na narzędzia izolowane, które kosztują 24,99 zł. Zestaw ten obejmuje szczypce i kombinerki zaprojektowane specjalnie do bezpiecznej pracy przy instalacjach elektrycznych.

Nie zabrakło też przydatnej elektroniki. Dla osób zajmujących się pomiarami napięcia i natężenia prądu Biedronka przygotowała cyfrowy multimetr w cenie 49,99 zł, który pozwala na szybkie i precyzyjne sprawdzanie parametrów elektrycznych.

Dobre oświetlenie to podstawa komfortowej i precyzyjnej pracy, dlatego w nowej ofercie znalazły się również lampy warsztatowe. Jednym z kluczowych produktów jest lampa LETHE LED o długości 128,5 cm, którą można kupić za 49,99 zł. Dzięki dużej mocy zapewnia ona doskonałe warunki do pracy nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Z kolei dla tych, którzy potrzebują mobilnego źródła światła, idealnym rozwiązaniem będzie latarka warsztatowa w cenie 19,99 zł.

Nie zabrakło również praktycznych rozwiązań do organizacji warsztatu. Dla tych, którzy chcą zadbać o porządek wśród narzędzi i drobnych elementów, idealnym wyborem będzie organizer akrylowy Kistenberg, dostępny w cenie 27,99 zł. Pozwoli on na wygodne przechowywanie śrub, nakrętek i innych małych akcesoriów.

Do większych przestrzeni roboczych przyda się natomiast solidny regał metalowy, kosztujący 199 zł, który pozwala na stabilne i bezpieczne przechowywanie sprzętu i narzędzi. Alternatywą jest także regał plastikowy na przewody za 99 zł, który pomaga w uporządkowaniu kabli i przewodów, co jest szczególnie ważne w profesjonalnych warsztatach.