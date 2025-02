Biedronka odpala swój hit. Będzie jeszcze taniej

Home Biedronka zaskakuje kolejną porcją atrakcyjnych promocji. Tym razem w ofercie znalazły się urządzenia, które łączą nowoczesność, funkcjonalność i konkurencyjne ceny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz gadżetów elektronicznych, sprzętu AGD czy akcesoriów ułatwiających codzienne życie, znajdziesz coś dla siebie. W tym tygodniu pojawiło się naprawdę sporo perełek. Promocje obowiązują już teraz i potrwają do 3 marca lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka wyprzedaje elektronikę. Tanio to jest dopiero teraz

W ofercie Home Biedronka znajdziemy wideorejestrator Tracer Mensa 4.0D w cenie 77,90 zł, co oznacza 50% rabatu. To urządzenie gwarantuje bezpieczeństwo na drodze, rejestrując obraz w wysokiej jakości. Dzięki kompaktowej budowie i łatwości montażu idealnie sprawdzi się w każdym aucie.

Z kolei miłośnicy nowoczesnych gadżetów mogą skorzystać z promocji na smartwatche – model Shadow Black lub Astral Starlight dostępny jest za 139 zł, czyli z 53% zniżką. Smartwatch oferuje funkcje monitorowania aktywności fizycznej, tętna oraz powiadomienia z telefonu, co czyni go doskonałym dodatkiem do codziennych obowiązków i treningów.

Dla osób, które zawsze potrzebują dodatkowej energii, przygotowano wyjątkową ofertę. Kupując powerbank Patona o pojemności 30 000 mAh za 199 zł, można dobrać drugi powerbank o pojemności 20 000 mAh za symboliczną złotówkę. Oferta obejmuje również szczoteczki elektryczne Oral-B za 199 zł z możliwością dokupienia drugiej sztuki za 1 zł.

Wśród aktualnych promocji nie zabrakło praktycznej listwy zasilającej z portami USB, która dostępna jest aktualnie za 69,90 zł. Dodatkowo, za zakup jednej listwy, druga sztuka kosztuje tylko 1 zł. Dzięki temu można łatwo rozwiązać problem z niedostatkiem gniazdek w domu czy biurze.

Z kolei entuzjaści kina domowego mogą skorzystać z 55% zniżki na projektor Smart ES P300-V2 MINI. Teraz jest dostępny za jedyne 249 zł. Urządzenie oferuje obraz o przekątnej do 130 cali, co pozwala cieszyć się ulubionymi filmami w kinowej jakości.

Jeżeli jednak nie jesteś fanem projektorów, a i tak nie pogardzisz dobrym filmem, czy serialem, to żaden problem. Home Biedronka przygotowało promocję na telewizory. Kupując dowolny model z oferty, można dokupić telewizor UD 32DW4210 32” za symboliczną złotówkę. To idealna propozycja dla osób chcących wyposażyć dodatkowy pokój w nowoczesny sprzęt RTV.