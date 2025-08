Szał w Biedronce. Przydatna elektronika za grosze

Nowoczesna elektronika w przystępnych cenach wraca do Biedronki! W ramach akcji „Łatwy powrót” sieć oferuje praktyczne gadżety do domu i biura – od lampek biurkowych i powerbanków, po eleganckie stacje pogodowe i organizery z ładowaniem indukcyjnym.

Od 7 do 20 sierpnia 2025 roku sieć sklepów Biedronka oferuje bogaty wybór drobnej elektroniki i akcesoriów do domu oraz biura w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. W ramach akcji „Łatwy powrót” klienci znajdą między innymi lampki biurkowe, akcesoria bambusowe, ładowarki, powerbanki, a nawet stacje pogodowe i organizery z funkcją ładowania indukcyjnego. To doskonały moment na uzupełnienie domowego wyposażenia lub przygotowanie stanowiska pracy przed nowym rokiem szkolnym i sezonem jesiennym.

Biedronka wyprzedaje drobną elektronikę

Wśród produktów promocyjnych uwagę przyciągają nowoczesne lampki biurkowe. Model za 19,99 zł oferuje sterowanie dotykowe, trzy barwy światła i elastyczne ramię, które umożliwia wygodne dostosowanie kąta świecenia. Lampka zasilana jest przez port USB, dzięki czemu można ją łatwo podłączyć do komputera lub powerbanka.

Dla bardziej wymagających użytkowników Biedronka proponuje lampkę RGB w cenie 49,99 zł, wyposażoną w 5-watowe źródło światła i podświetlaną podstawę z możliwością zmiany koloru. Konstrukcja umożliwia składanie, a dotykowy włącznik zapewnia intuicyjną obsługę. Dostępne są dwa warianty: z okrągłą lub prostokątną podstawą.

Oferta obejmuje także akcesoria marki Hykker, znanej głównie z produkcji sprzętu do elektroniki mobilnej. Kabel do telefonu (USB-C, USB-A/micro-USB, lub USB-A/lightning) kosztuje 12,99 zł, a ładowarka sieciowa z dwoma portami USB-A lub portem USB-C dostępna jest za 19,99 zł.

Powerbank o pojemności 10 000 mAh, wyposażony w trzy porty (2×USB-A i 1×USB-C), to propozycja dla osób przebywających długi czas z dala od gniazdka. Jego cena wynosi 49,99 zł. Produkt posiada certyfikat DEKRA, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

W ofercie pojawiło się również kilka akcesoriów z drewna bambusowego. To nowy trend, który pojawił się również w Biedronce. Za 29,99 zł dostępne są radio FM lub stacja pogody z budzikiem i pomiarem temperatury i wilgotności. Ich minimalistyczny design świetnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza.

Z kolei hitem w kategorii biurowej jest organizer z ładowarką indukcyjną w cenie 39,99 zł. W zestawie znajduje się przewód USB, a drewniana konstrukcja pozwala na wygodne przechowywanie długopisów i akcesoriów biurkowych.

