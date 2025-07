Castorama wchodzi z drzwiami. Sprzęt MacAllister i DeWALT za grosze

Castorama rusza z kolejną edycją promocji na elektronarzędzia, która potrwa od 30 lipca do 12 sierpnia. To doskonały moment, by uzupełnić domowy warsztat lub zainwestować w profesjonalny sprzęt do pracy, który sprawdzi się zarówno dla majsterkowiczów, jak i fachowców. Wśród ofert znalazły się produkty renomowanych marek, takich jak Makita, DeWalt czy MacAllister. Rabaty sięgają nawet kilkuset złotych, a wśród najciekawszych zestawów dominują narzędzia akumulatorowe o napięciu 18 V.

Castorama wyprzedaje elektronarzędzia czołowych marek

Dla osób szukających kompletnego zestawu gotowego do pracy, Castorama oferuje zestaw elektronarzędzi Makita 18 V w cenie 1198 zł. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarka udarowa DHP482 (moment obrotowy 62 Nm), zakrętarka udarowa DTD152 (moment obrotowy 165 Nm), dwie baterie 5,0 Ah, ładowarka 9 A i walizka systemowa MakPac.

Dla użytkowników z nieco mniejszym budżetem, Castorama przygotowała szeroką gamę elektronarzędzi marki MacAllister:

Z kolei wśród propozycji DeWalta znalazły się:

bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa DCD709N-XJ – 398 zł , z momentem obrotowym 65 Nm,

zestaw zasilający 18 V XR (2x 4,0 Ah, ładowarka 4 A) – 598 zł ,

bezszczotkowa młotowiertarka DCH133N-XJ – 628 zł , z uchwytem SDS Plus i trzema funkcjami,

bezszczotkowa szlifierka kątowa DCG409VSNT-XJ – 908 zł, z regulacją obrotów i tarczą 125 mm.

Warto też przypomnieć, że wymieniony sprzęt znajduje się rownież w usłudze Castorent, dostępnej w sklepach Castorama, która umożliwia wypożyczenie narzędzi na czas realizacji projektu, jeśli zakup nie jest konieczny. To praktyczna opcja dla osób, które potrzebują elektronarzędzia jednorazowo lub na krótki okres.

