Raj dla majsterkowiczów w Lidlu. Wszystko 40% taniej

Majsterkowicze, domowi stolarze i amatorzy DIY mają powody do zadowolenia – Lidl przygotował specjalną ofertę promocyjną na elektronarzędzia Parkside, dostępną wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.pl. Od poniedziałku 28 lipca do niedzieli 3 sierpnia można kupić wybrane urządzenia nawet o 40% taniej. Warunkiem skorzystania z rabatu jest aktywacja kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Reklama

Lidl wyprzedaje elektronikę dla majsterkowiczów

W ofercie znalazła się m.in. akumulatorowa pilarka ręczna tarczowa 12 V (bez akumulatora i ładowarki), przeceniona z 139 zł na 83 zł. To wszechstronne i poręczne narzędzie, które świetnie sprawdzi się w przycinaniu desek czy paneli w domowych warunkach. Idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują mobilnego sprzętu o dobrej precyzji.

Kolejna propozycja to strug akumulatorowy 12 V (również bez akumulatora i ładowarki), przeceniony z 239 zł na 143 zł. Narzędzie przyda się przy wyrównywaniu krawędzi desek, fazowaniu czy szlifowaniu drewna. To idealna opcja dla stolarzy-amatorów lub do drobnych prac renowacyjnych w domu i ogrodzie.

Dla posiadaczy pił łańcuchowych promocja obejmuje także akumulatorową ostrzałkę 20 V, przecenioną z 149 zł na 89 zł. Dzięki niej można szybko i skutecznie naostrzyć łańcuch bez konieczności wizyty w serwisie. To oszczędność czasu i pieniędzy — szczególnie dla osób regularnie korzystających z pilarek.

Promocyjna oferta jest dostępna wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.pl i obowiązuje do 3 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. By skorzystać z rabatu, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.

Grafika: depositphotos.com